Ram Mandir Daan Chori: 3 करोड़ के जमीन को 24 करोड़ में खरीदा गया? राम मंदिर चंदा चोरी पर संजय सिंह का बड़ा आरोप

Ayodhya Ram Mandir Daan Chori: राम मंदिर के लिए मिले चंदे की चोरी का मामला गरमा गया है. विपक्षी पार्टियां लगातार राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय पर तरह-तरह के आरोप लगा रही हैं. अब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने राय पर गंभीर आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि राम मंदिर के नाम पर देश भर से इकट्ठा किए गए चंदे का इस्तेमाल अयोध्या में बहुत ऊंचे दाम पर जमीन खरीदने के लिए किया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि इस जमीन की खरीद-फरोख्त में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है.

संजय सिंह ने क्या आरोप लगाया?

संजय सिंह ने आरोप लगाया कि 2 अप्रैल, 2024 को चंपत राय ने अयोध्या में 645 वर्ग मीटर की नजूल जमीन खरीदी थी. जमीन की कीमत लगभग ₹29.2 मिलियन (2.4 मिलियन रुपये) थी. हालांकि उन्होंने यह जमीन ₹24 करोड़ (2.4 मिलियन रुपये) में खरीदी. इसका मतलब है कि ₹3 करोड़ (3.0 मिलियन रुपये) की जमीन ₹24 करोड़ (2.4 मिलियन रुपये) में खरीदी गई. इसके अलावा, देश भर के लोगों से मंदिर को मिले दान का इस्तेमाल ज़मीन खरीदने के लिए किया गया. इससे साफ़ पता चलता है कि यह खरीदारी गैर-कानूनी थी.

सरकारी जमीन खरीदने का आरोप

संजय सिंह ने आरोप लगाया कि 22 जुलाई, 2024 को अयोध्या के सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट ने कन्फर्म किया कि खरीदी गई ज़मीन असल में नजूल (सरकारी) ज़मीन थी. इससे साफ़ पता चलता है कि यह लेन-देन गैर-कानूनी था. संजय सिंह ने कहा कि नजूल ज़मीन सरकारी ज़मीन है और इसे खरीदा या बेचा नहीं जा सकता. उन्होंने आरोप लगाया कि बेचने वाला बाबा पूरन दास का चेला महंत मुरली दास था, और खरीदने वाला चंपत राय था, जबकि मिथिलेश्वर नाम का एक आदमी गवाह बना.

अखिलेश और विनय कटियार ने भी चंपत राय पर निशाना साधा

इससे पहले समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी चंपत राय पर निशाना साधा था. अखिलेश यादव ने कहा था कि मंदिर के दान से करोड़ों रुपये के गबन में चंपत राय की अहम भूमिका थी, क्योंकि मंदिर से जुड़ी हर चीज़ पर उनका कंट्रोल था. राम मंदिर आंदोलन से जुड़े BJP के सीनियर नेता विनय कटियार ने भी चंदे में कथित गड़बड़ियों को लेकर चंपत राय से सवाल किया. उन्होंने कहा कि जब डंडा चलेगा, तो सब पता चल जाएगा: इस पाप के पीछे कौन है.