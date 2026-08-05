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Ram Mandir Aarti Pass: रामलला की आरती के लिए चाहिए ‘तत्काल पास’? जानें टाइमिंग, नियम और पूरा प्रोसेस

अयोध्या में रामलला की आरती के लिए 'तत्काल पास' मिलना शुरू हो गया है. पास पाने के लिए काउंटर की टाइमिंग और पूरा प्रोसेस तुरंत नोट कर लीजिए.

By: Shivani Singh | Published: August 5, 2026 3:41:39 PM IST

अयोध्या में रामलला की आरती के लिए 'तत्काल पास' मिलना शुरू हो गया है. पास पाने के लिए काउंटर की टाइमिंग और पूरा प्रोसेस तुरंत नोट कर लीजिए.
अयोध्या में रामलला की आरती के लिए 'तत्काल पास' मिलना शुरू हो गया है. पास पाने के लिए काउंटर की टाइमिंग और पूरा प्रोसेस तुरंत नोट कर लीजिए.


अयोध्या में प्रभु श्री रामलला के दर्शन और आरती का सौभाग्य पाना अब और भी आसान हो गया है. राम मंदिर ट्रस्ट ने भक्तों की सुविधा के लिए ‘इंस्टेंट पास’ (तत्काल पास) की सुविधा शुरू की है. अब आप मंदिर के मुख्य द्वार के पास बने काउंटर से सीधे आरती पास ले सकते हैं. फिलहाल ये पास सीमित संख्या में ही दिए जा रहे हैं, लेकिन ट्रस्ट जल्द ही इनकी संख्या बढ़ाने की योजना बना रहा है.

आरती पास के लिए बिड़ला धर्मशाला के सामने स्थित यात्री सुविधा केंद्र पर एक खास काउंटर बनाया गया है.

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Pass जारी होने का समय

  • पास मिलने की शुरुआत: सुबह 9:00 बजे से.
  • कब तक मिलेंगे: जब तक उस दिन का तय कोटा खत्म नहीं हो जाता.

रोजाना कितने पास मिलेंगे?

आरती पासों की संख्या
रामलला आरती 45
राम दरबार आरती 15

किस आरती के लिए कब मिलेगा पास?

विभिन्न आरतियों में शामिल होने के लिए पास जारी करने का समय तय किया गया है:

आरती समय पास कब मिलेगा?
मंगला आरती सुबह 4:00 बजे एक दिन पहले
मंगला आरती सुबह 6:00 बजे एक दिन पहले
मंगला आरती सुबह 9:00 बजे उसी दिन

ध्यान दें: पास व्यवस्था के प्रभारी नरेंद्र के अनुसार, आरती दर्शन के लिए 100 पास पहले से ही ऑनलाइन उपलब्ध हैं. इसके अलावा 75 रेफरल पास भी दिए जाते हैं. फिलहाल जिला प्रशासन या सेना के ‘सैनिक सदन’ के लिए अलग से कोई कोटा तय नहीं है; अगर उनके मेहमान आरती में शामिल होना चाहते हैं, तो उन्हें सीधे ट्रस्ट से संपर्क करना होगा.

इंस्टेंट पास कैसे प्राप्त करें?

तत्काल आरती पास पाने की प्रक्रिया बेहद सरल है:

  • बिड़ला गेट के पास स्थित तीर्थ क्षेत्र कार्यालय के काउंटर पर जाएं.
  • सुबह 9:00 बजे के बाद पास के लिए आवेदन करें.
  • पहचान के तौर पर अपना आधार कार्ड साथ रखना अनिवार्य है.
  • अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं, तो उनकी फोटो भी साथ लाएं.

सुगम दर्शन के लिए जरूरी नियम:

  • ऑफ लाइन ‘सुगम दर्शन’ (आसान या प्राथमिकता दर्शन) के पास केवल वरिष्ठ नागरिकों और छोटे बच्चों के माता-पिता को ही जारी किए जाएंगे.
  • एडवांस ‘सुगम दर्शन’ पास केवल ऑनलाइन माध्यम से ही उपलब्ध हैं.

दैनिक पास को लेकर ताजा अपडेट

राम मंदिर में सामान्य दर्शन के लिए अब तक भक्तों को 2,743 दैनिक पास जारी किए जा चुके हैं, जिनकी फिलहाल समीक्षा की जा रही है. छह महीने की वैधता वाले जो पास खत्म होने वाले हैं, उन्हें रिन्यू (नवीनीकरण) किया जा रहा है.

फिलहाल ‘शयन आरती’ (रात की आरती) के लिए दैनिक पास जारी नहीं किए जा रहे हैं, लेकिन ट्रस्ट इस विषय पर विचार कर रहा है और जल्द ही कोई फैसला लिया जा सकता है.

क्यों शुरू करनी पड़ी यह नई व्यवस्था?

दरअसल, ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय समेत कुछ खास लोगों के आईडी एक्सेस निष्क्रीय होने के बाद ‘विशिष्ट’ और ‘सुगम’ दर्शन पास को लेकर थोड़ी परेशानियां आ रही थीं.

श्रद्धालुओं की इसी असुविधा को दूर करने के लिए ट्रस्ट ने ‘आरती दर्शन’ के लिए तत्काल पास जारी करने की नई व्यवस्था शुरू की है. फिलहाल काउंटर से पास जारी करने के लिए कोई नया आईडी सिस्टम लागू नहीं हुआ है; अभी सिर्फ ट्रस्टियों की सिफारिश पर ही पास दिए जा रहे हैं.

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