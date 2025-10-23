Home > उत्तर प्रदेश > राम मंदिर में आरती का बदला समय, श्रद्धालुओं को मिलेंगी ये नई सुविधाएं; जाने अब कितने बजे से होंगे दर्शन?

राम मंदिर में आरती का बदला समय, श्रद्धालुओं को मिलेंगी ये नई सुविधाएं; जाने अब कितने बजे से होंगे दर्शन?

Ram Mandir News: राम मंदिर में आरती के समय में बदला हुआ है. ट्रस्ट ने बताया कि यह बदलाव विशेष रूप से सर्दी के मौसम को ध्यान में रखते हुए किया गया है.

By: Shubahm Srivastava | Last Updated: October 23, 2025 2:35:46 AM IST

Ram Mandir darshan Time
Ram Mandir darshan Time

Ram Mandir darshan Time: इस दिवाली के बाद अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं के लिए राम मंदिर में दर्शन और आरती का समय बदल गया है. राम मंदिर ट्रस्ट ने मौसम में बदलाव और श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नई दर्शन समय सारिणी लागू की है. 23 अक्टूबर 2025 से श्रद्धालु अब सुबह 7 बजे से रात 8:30 बजे तक बिरला धर्मशाला के सामने से प्रवेश करके भगवान श्री राम के दर्शन कर सकेंगे.

बदलते मौसम को देखते हुए लिया गया फैसला

ट्रस्ट ने बताया कि यह बदलाव विशेष रूप से सर्दी के मौसम को ध्यान में रखते हुए किया गया है. पहले दर्शन का समय सुबह 6:30 बजे से रात 9 बजे तक था, लेकिन सर्दी के मौसम में सुबह कोहरा और ठंड बढ़ जाती है, जिससे श्रद्धालुओं के लिए दर्शन करना मुश्किल हो जाता है. इसलिए इसे सुबह 7 बजे से शुरू करके रात 8:30 बजे तक समाप्त करने का निर्णय लिया गया है. ट्रस्ट के सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा के अनुसार, यह बदलाव श्रद्धालुओं और पुजारियों दोनों के लिए सुविधाजनक होगा.

You Might Be Interested In

शादी से पहले मंगेतर के साथ होटल क्यों गया था लड़का, चंद मिनटों में पुलिस की हुई एंट्री

अब इतने बजे होगी आरती

आरती के समय में भी बदलाव किया गया है. मंगला आरती अब शाम 4:00 बजे की बजाय सुबह 4:30 बजे होगी. श्रृंगार आरती अब शाम 6:00 बजे की बजाय सुबह 6:30 बजे होगी. दोपहर की भोग आरती अब दोपहर 12:00 बजे होगी और अंतिम संध्या भोग आरती अब रात 9:30 बजे होगी, पहले रात 10:00 बजे होती थी. इस बदलाव से भक्तों के लिए आरती के समय के अनुसार अपने दर्शन की योजना बनाना आसान हो जाएगा.

भक्तों को मिलेंगी ये सुविधाएं

ट्रस्ट ने भक्तों की सुविधा के लिए अन्य सुविधाओं में भी सुधार किया है. दर्शन पास अब निःशुल्क उपलब्ध हैं और विकलांग भक्तों के लिए व्हीलचेयर की सुविधा प्रदान की गई है. ट्रस्ट का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक आगंतुक को निर्बाध दर्शन का अनुभव मिले. डॉ. अनिल मिश्रा ने कहा कि ट्रस्ट हर साल मौसम के अनुसार दर्शन व्यवस्था में सुधार करता है, जिससे लाखों भक्तों के लिए एक सुगम और आरामदायक दर्शन अनुभव सुनिश्चित होता है.

चटोरी गली में हो गया ऐसा कांड, आखिर क्यों कांग्रेस ने BJP पर कसा तंज?

Tags: ayodhya latest newshome-hero-pos-4Ram Mandir darshan timeRam Mandir NewsUP News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

किस उंगली से करना चाहिए भाई दूज पर भाई को...

October 22, 2025

तुलसी के इन उपायों को करने से होती है मां...

October 22, 2025

छठ पूजा के लिए जरूरी जरूरी सामग्री की लिस्ट, अभी...

October 22, 2025

रात नहीं, सुबह का सेक्स है कई तरह से फायदेमंद

October 22, 2025

शीघ्रपतन की समस्या से हैं परेशान, ये 6 फूड्स कर...

October 22, 2025

ब्रेकफास्ट में जल्दी से बनाएं सूजी बेसन चीला, नोट कर...

October 22, 2025
राम मंदिर में आरती का बदला समय, श्रद्धालुओं को मिलेंगी ये नई सुविधाएं; जाने अब कितने बजे से होंगे दर्शन?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

राम मंदिर में आरती का बदला समय, श्रद्धालुओं को मिलेंगी ये नई सुविधाएं; जाने अब कितने बजे से होंगे दर्शन?
राम मंदिर में आरती का बदला समय, श्रद्धालुओं को मिलेंगी ये नई सुविधाएं; जाने अब कितने बजे से होंगे दर्शन?
राम मंदिर में आरती का बदला समय, श्रद्धालुओं को मिलेंगी ये नई सुविधाएं; जाने अब कितने बजे से होंगे दर्शन?
राम मंदिर में आरती का बदला समय, श्रद्धालुओं को मिलेंगी ये नई सुविधाएं; जाने अब कितने बजे से होंगे दर्शन?