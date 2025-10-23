राम मंदिर में आरती का बदला समय, श्रद्धालुओं को मिलेंगी ये नई सुविधाएं; जाने अब कितने बजे से होंगे दर्शन?

Ram Mandir darshan Time: इस दिवाली के बाद अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं के लिए राम मंदिर में दर्शन और आरती का समय बदल गया है. राम मंदिर ट्रस्ट ने मौसम में बदलाव और श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नई दर्शन समय सारिणी लागू की है. 23 अक्टूबर 2025 से श्रद्धालु अब सुबह 7 बजे से रात 8:30 बजे तक बिरला धर्मशाला के सामने से प्रवेश करके भगवान श्री राम के दर्शन कर सकेंगे.

बदलते मौसम को देखते हुए लिया गया फैसला

ट्रस्ट ने बताया कि यह बदलाव विशेष रूप से सर्दी के मौसम को ध्यान में रखते हुए किया गया है. पहले दर्शन का समय सुबह 6:30 बजे से रात 9 बजे तक था, लेकिन सर्दी के मौसम में सुबह कोहरा और ठंड बढ़ जाती है, जिससे श्रद्धालुओं के लिए दर्शन करना मुश्किल हो जाता है. इसलिए इसे सुबह 7 बजे से शुरू करके रात 8:30 बजे तक समाप्त करने का निर्णय लिया गया है. ट्रस्ट के सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा के अनुसार, यह बदलाव श्रद्धालुओं और पुजारियों दोनों के लिए सुविधाजनक होगा.

अब इतने बजे होगी आरती

आरती के समय में भी बदलाव किया गया है. मंगला आरती अब शाम 4:00 बजे की बजाय सुबह 4:30 बजे होगी. श्रृंगार आरती अब शाम 6:00 बजे की बजाय सुबह 6:30 बजे होगी. दोपहर की भोग आरती अब दोपहर 12:00 बजे होगी और अंतिम संध्या भोग आरती अब रात 9:30 बजे होगी, पहले रात 10:00 बजे होती थी. इस बदलाव से भक्तों के लिए आरती के समय के अनुसार अपने दर्शन की योजना बनाना आसान हो जाएगा.

भक्तों को मिलेंगी ये सुविधाएं

ट्रस्ट ने भक्तों की सुविधा के लिए अन्य सुविधाओं में भी सुधार किया है. दर्शन पास अब निःशुल्क उपलब्ध हैं और विकलांग भक्तों के लिए व्हीलचेयर की सुविधा प्रदान की गई है. ट्रस्ट का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक आगंतुक को निर्बाध दर्शन का अनुभव मिले. डॉ. अनिल मिश्रा ने कहा कि ट्रस्ट हर साल मौसम के अनुसार दर्शन व्यवस्था में सुधार करता है, जिससे लाखों भक्तों के लिए एक सुगम और आरामदायक दर्शन अनुभव सुनिश्चित होता है.

