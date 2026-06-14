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राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अनुरोध पर सीएम योगी ने किया एसआईटी का गठन, 15 दिनों में फाइनल रिपोर्ट पेश करने का आदेश

Ram Janmbhoomi Trust: अयोध्या राम मंदिर में दान पात्रों की राशि में कथित गबन और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों को लेकर सीएम योगी ने एसआईटी का गठन कर दिया है.

By: Sohail Rahman | Published: June 14, 2026 8:11:03 AM IST

सीएम योगी के निर्देश पर एसआईटी का गठन
सीएम योगी के निर्देश पर एसआईटी का गठन


Ram Janmbhoomi Trust: अयोध्या राम मंदिर में दान पात्रों की राशि में कथित गबन और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों को लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से SIT का गठन कर उच्च स्तरीय जांच कराने का अनुरोध किया गया था. शासन ने ट्रस्ट के अनुरोध पर SIT का गठन शनिवार को कर दिया. यह टीम 7 दिन में प्रारंभिक रिपोर्ट और 15 दिन में फाइनल रिपोर्ट सरकार को देगी.

बताया जा रहा है कि इस कमेटी में लखनऊ मंडलायुक्त IAS विजय विश्वास पंत, आईजी रेंज IPS किरन एस और विशेष सचिव वित्त नील रतन शामिल हैं.

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ट्रस्ट का क्या कहना है?

ट्रस्ट का कहना है कि करोड़ों देश-विदेश के भक्तों की अटूट आस्था से जुड़े इस पावन मामले की पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष जांच होना बेहद आवश्यक है, ताकि सोशल मीडिया पर चल रही तमाम तरह की भ्रामक अफवाहों पर तत्काल पूर्णविराम लग सके. राज्य सरकार के प्रवक्ता के अनुसार राम मंदिर के दान पात्रों में दान की गई बहुमूल्य धनराशि की चोरी के संबंध में फैल रही अफवाहों को लेकर ही ट्रस्ट ने मुख्यमंत्री से यह अनुरोध किया था.

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सीएमओ ने किया पोस्ट

उत्तर प्रदेश सीएमओ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एवं श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध के क्रम में ट्रस्ट द्वारा प्राप्त दान राशि में हुई कथित वित्तीय अनियमितता के संबंध में शासन द्वारा तीन सदस्यीय विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया है. इस SIT में लखनऊ के मंडलायुक्त आईएएस विजय विश्वास पंत, आईपीएस किरन एस और वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन शामिल हैं.

लाखों श्रद्धालुओं को जांच का इंतजार

अब लाखों श्रद्धालुओं को एसआईटी की जांच रिपोर्ट का इंतजार है. तो वहीं, दूसरी तरफ ट्रस्ट का दावा है कि वर्ष 2024 से लेकर अब तक के पूरे वित्तीय संग्रह की गहन तकनीकी समीक्षा लगातार चल रही है और अभी तक कोई बड़ी विसंगति सामने नहीं आई है. ट्रस्ट ने अंततः सीएम योगी से एसआईटी जांच का अनुरोध कर इस संवेदनशील मामले को शांत करने और दूध का दूध व पानी का पानी करने का प्रयास किया है.

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Tags: cm yogiUP News
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