Home > उत्तर प्रदेश > Raksha Bandhan Traffic: रक्षाबंधन पर दिल्ली से मेरठ जाना है? सड़क पर 5-6 घंटों से रेंग रही गाड़ियां; कौन-सा रूट है बेस्ट

Raksha Bandhan Traffic: रक्षाबंधन पर दिल्ली से मेरठ जाना है? सड़क पर 5-6 घंटों से रेंग रही गाड़ियां; कौन-सा रूट है बेस्ट

Raksha Bandhan 2026 Traffic: अगर आप रक्षाबंधन पर दिल्ली-नोएडा, गाजियाबाद या मेरठ की तरफ अपने भाई-बहनों से मिलने का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले ट्रैफिक की स्थिति जरूर देख लें.

By: Shristi S | Published: August 28, 2026 12:13:03 AM IST

रक्षाबंधन पर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे समेत कई प्रमुख रास्तों पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई
रक्षाबंधन पर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे समेत कई प्रमुख रास्तों पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई


Raksha Bandhan Traffic Alert: अगर आप रक्षाबंधन पर दिल्ली-नोएडा, गाजियाबाद या मेरठ की तरफ अपने भाई-बहनों से मिलने का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले ट्रैफिक की स्थिति जरूर देख लें. त्योहार के कारण दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे समेत कई प्रमुख रास्तों पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है.

कई जगह लोगों को घंटों जाम में फंसना पड़ रहा है. ऐसे में अगर आपको आज सफर करना है तो वैकल्पिक रास्ते और सार्वजनिक परिवहन आपके लिए ज्यादा सुविधाजनक हो सकते हैं.

You Might Be Interested In

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम

रक्षाबंधन की छुट्टी के चलते दिल्ली और नोएडा के आसपास रहने वाली बड़ी संख्या में  लोग अपने घरों और रिश्तेदारों से मिलने के लिए निकल पड़े हैं. शाम होते-होते दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक का दबाव काफी बढ़ गया. गाजियाबाद में लाल कुआं से डासना के बीच कई किलोमीटर तक गाड़ियों की कतार देखी जा रही है. बताया जा रहा है कि कई वाहन चालक करीब 5 से 6 घंटे तक जाम में फंसे हुए हैं. दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे के अलावा नोएडा-ग्रेटर नोएडा और दिल्ली से जुड़े दूसरे प्रमुख रास्तों पर भी ट्रैफिक प्रभावित हुआ है.

छिजारसी के पास भी यात्रियों की परेशानी

छिजारसी के आसपास भी घर जाने वाले यात्रियों को काफी परेशान का सामना करना पड़ रहा है. लोग बसों और दूसरे वाहनों का घंटों इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जाम के कारण वाहनों की आवाजाही प्रभावित होने से यात्रियों को समय पर साधन नहीं मिल पा रहे हैं. 

गाजियाबाद पुलिस ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर

जाम को देखते हुए गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस मौके पर मौजूद है और यातायात को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है. पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए बताया कि त्योहार के कारण लाल कुआं में ट्रैफिक का दबाव बढ़ा है. जरूरत पड़ने पर लोग ट्रैफिक हेल्पलाइन नंबर 9643322904 पर संपर्क कर सकते हैं.

जाम से बचने के लिए ये रूट आजमा सकते हैं

अगर आप गाजियाबाद से मेरठ की तरफ जा रहे हैं, तो डासना से पहले कनेक्टर के जरिए ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की ओर जा सकते हैं. इससे दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे के प्रभावित हिस्से से बचने में मदद मिल सकती है. दिल्ली या गाजियाबाद से मेरठ की तरफ जाने वाले यात्रियों के लिए मुरादनगर और मोदीनगर होते हुए पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग का विकल्प भी मौजूद है. हालांकि, निकलने से पहले लाइव ट्रैफिक स्थिति जरूर जांच लें.

मेरठ जाने वालों के लिए नमो भारत बेहतर विकल्प

अगर आपको सिर्फ मेरठ पहुंचना है और सड़क पर घंटों फंसने से बचना चाहते हैं, तो नमो भारत ट्रेन एक सुविधाजनक विकल्प हो सकती है. 27 और 28 अगस्त को यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए ज्यादा ट्रिप्स चलाई जा रही है. ट्रेन सेवा के ज्यादा ट्रिप्स के चलते यात्रियों को करीब 8 मिनट के अंतराल पर ट्रेन मिलने की सुविधा दी जा रही है.

Tags: delhiRaksha Bandhan 2026uttar pradesh
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

दोस्तों के साथ जा सकते हैं इन हिल स्टेशन्स

August 27, 2026

कौन हैं गुरुग्राम के सांसद?

August 27, 2026

किसी प्रेरणा से कम नहीं पंजाब के पूर्व सीएम की...

August 27, 2026

कौन हैं वो मुस्लिम सिंगर, जिन्होंने सावन में किया रुद्राभिषेक?

August 26, 2026

पंत को इनाम, जायसवाल को नुकसान, ICC टेस्ट रैंकिंग में...

August 26, 2026

किस सिम कार्ड में मिलेगा फास्ट इंटरनेट?

August 26, 2026
Raksha Bandhan Traffic: रक्षाबंधन पर दिल्ली से मेरठ जाना है? सड़क पर 5-6 घंटों से रेंग रही गाड़ियां; कौन-सा रूट है बेस्ट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Raksha Bandhan Traffic: रक्षाबंधन पर दिल्ली से मेरठ जाना है? सड़क पर 5-6 घंटों से रेंग रही गाड़ियां; कौन-सा रूट है बेस्ट
Raksha Bandhan Traffic: रक्षाबंधन पर दिल्ली से मेरठ जाना है? सड़क पर 5-6 घंटों से रेंग रही गाड़ियां; कौन-सा रूट है बेस्ट
Raksha Bandhan Traffic: रक्षाबंधन पर दिल्ली से मेरठ जाना है? सड़क पर 5-6 घंटों से रेंग रही गाड़ियां; कौन-सा रूट है बेस्ट
Raksha Bandhan Traffic: रक्षाबंधन पर दिल्ली से मेरठ जाना है? सड़क पर 5-6 घंटों से रेंग रही गाड़ियां; कौन-सा रूट है बेस्ट