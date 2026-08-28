Raksha Bandhan Traffic: रक्षाबंधन पर दिल्ली से मेरठ जाना है? सड़क पर 5-6 घंटों से रेंग रही गाड़ियां; कौन-सा रूट है बेस्ट

Raksha Bandhan Traffic Alert: अगर आप रक्षाबंधन पर दिल्ली-नोएडा, गाजियाबाद या मेरठ की तरफ अपने भाई-बहनों से मिलने का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले ट्रैफिक की स्थिति जरूर देख लें. त्योहार के कारण दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे समेत कई प्रमुख रास्तों पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है.

कई जगह लोगों को घंटों जाम में फंसना पड़ रहा है. ऐसे में अगर आपको आज सफर करना है तो वैकल्पिक रास्ते और सार्वजनिक परिवहन आपके लिए ज्यादा सुविधाजनक हो सकते हैं.

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम

रक्षाबंधन की छुट्टी के चलते दिल्ली और नोएडा के आसपास रहने वाली बड़ी संख्या में लोग अपने घरों और रिश्तेदारों से मिलने के लिए निकल पड़े हैं. शाम होते-होते दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक का दबाव काफी बढ़ गया. गाजियाबाद में लाल कुआं से डासना के बीच कई किलोमीटर तक गाड़ियों की कतार देखी जा रही है. बताया जा रहा है कि कई वाहन चालक करीब 5 से 6 घंटे तक जाम में फंसे हुए हैं. दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे के अलावा नोएडा-ग्रेटर नोएडा और दिल्ली से जुड़े दूसरे प्रमुख रास्तों पर भी ट्रैफिक प्रभावित हुआ है.

दिल्ली–मेरठ एक्सप्रेस वे पर गाजियाबाद में काफी लम्बा जाम लगा हुआ है। आप ऐसे समझिए कि यह गाजियाबाद का एकदम आउटर एरिया (डासना कट) है। उसके बावजूद हजारों वाहन रेंग रेंगकर चल रहे हैं। https://t.co/DBoruDiNen pic.twitter.com/8rnPIh5hT2 — Sachin Gupta (@Sachingupta) August 27, 2026

छिजारसी के पास भी यात्रियों की परेशानी

छिजारसी के आसपास भी घर जाने वाले यात्रियों को काफी परेशान का सामना करना पड़ रहा है. लोग बसों और दूसरे वाहनों का घंटों इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जाम के कारण वाहनों की आवाजाही प्रभावित होने से यात्रियों को समय पर साधन नहीं मिल पा रहे हैं.

गाजियाबाद पुलिस ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर

जाम को देखते हुए गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस मौके पर मौजूद है और यातायात को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है. पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए बताया कि त्योहार के कारण लाल कुआं में ट्रैफिक का दबाव बढ़ा है. जरूरत पड़ने पर लोग ट्रैफिक हेल्पलाइन नंबर 9643322904 पर संपर्क कर सकते हैं.

जाम से बचने के लिए ये रूट आजमा सकते हैं

अगर आप गाजियाबाद से मेरठ की तरफ जा रहे हैं, तो डासना से पहले कनेक्टर के जरिए ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की ओर जा सकते हैं. इससे दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे के प्रभावित हिस्से से बचने में मदद मिल सकती है. दिल्ली या गाजियाबाद से मेरठ की तरफ जाने वाले यात्रियों के लिए मुरादनगर और मोदीनगर होते हुए पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग का विकल्प भी मौजूद है. हालांकि, निकलने से पहले लाइव ट्रैफिक स्थिति जरूर जांच लें.

मेरठ जाने वालों के लिए नमो भारत बेहतर विकल्प

अगर आपको सिर्फ मेरठ पहुंचना है और सड़क पर घंटों फंसने से बचना चाहते हैं, तो नमो भारत ट्रेन एक सुविधाजनक विकल्प हो सकती है. 27 और 28 अगस्त को यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए ज्यादा ट्रिप्स चलाई जा रही है. ट्रेन सेवा के ज्यादा ट्रिप्स के चलते यात्रियों को करीब 8 मिनट के अंतराल पर ट्रेन मिलने की सुविधा दी जा रही है.