Raksha Bandhan: कमला देवी कौन हैं? न सत्ता, न सियासत फिर भी यादव परिवार में खास रुतबा! मुलायम-शिवपाल खुद आते थे राखी बंधवाने

Raksha Bandhan Special Politics Story: रक्षाबंधन का त्योहार बस कुछ दिन ही दूर है और ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश की सियासत में यादव परिवार की राखी की बात न हो, ये तो हो ही नहीं सकता. मुलायम सिंह यादव से लेकर शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव तक, इस परिवार के कई सदस्य चाहे उनकी बहू डिंपल यादव हो या अपर्णा यादव यूपी की राजनीति में अहम भूमिका निभाते रहे हैं. लेकिन इस राजनीतिक परिवार की एक कड़ी ऐसी भी रही, जो सियासत से लगभग दूर रही और वो हैं कमला देवी यादव. यह नाम भले ही राजनीति से दूर रहा हो, लेकिन यादव परिवार में इसका बड़ा महत्व रहा. मुलायम और शिवपाल दोनों ही कमला देवी यादव से राखी बंधवाते थे. ऐसे में चलिए जानें कि यह आखिर कौन हैं.

कमला देवी यादव कौन हैं?

कमला देवी यादव, समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता मुलायम सिंह यादव की बहन और शिवपाल सिंह यादव की बड़ी बहन हैं और साथ की अखिलेश यादव की सगी बुआ हैं. राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने के बावजूद कमला देवी ने राजनीति की चकाचौंध से दूरी बनाए रखी और उनका जीवन मुख्य तौर से परिवार तक ही सीमित रहा. यही वजह है कि उनका नाम चुनावी राजनीति या राजनीतिक विवादों से कम ही सुनाई दिया.

मुलायम और शिवपाल दोनों बंधवाते थे राखी

कमला देवी और उनके भाइयों के रिश्ते की सबसे खास तस्वीर रक्षाबंधन के मौके पर देखने को मिलती थी. जब तक मुलायम सिंह यादव जीवित रहे, रक्षाबंधन पर वह अपनी बहन से राखी बंधवाने के लिए पहुंचते थे. कई मौकों पर मुलायम सिंह और शिवपाल सिंह यादव दोनों ने कमला देवी से राखी बंधवाई. यह पल इसलिए भी खास होता था क्योंकि सार्वजनिक जीवन में हमेशा राजनीतिक फैसलों और सियासी समीकरणों में नजर आने वाले दोनों भाइयों की एक अलग पारिवारिक छवि सामने आती थी.

राखी के इस रिश्ते में न पार्टी थी, न पद और न ही राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, दिखता था तो सिर्फ भाई-बहन का प्यार. मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद भी रक्षाबंधन पर यह पारिवारिक परंपरा जारी रही और शिवपाल सिंह यादव अपनी बहन से राखी बंधवाते रहे.

क्यों राजनीति से दूर रही अखिलेश यादव की बुआ कमला देवी?

यादव परिवार का राजनीतिक प्रभाव जितना बड़ा रहा, कमला देवी की सार्वजनिक मौजूदगी उतनी ही सीमित रही. वह चुनावी मंचों, राजनीतिक रैलियों और सियासी बयानबाजी से दूर रहीं, यही अंतर उनकी कहानी को दिलचस्प बनाता है. एक ओर मुलायम सिंह यादव यूपी की राजनीति के सबसे बड़े नेताओं में शामिल हुए, दूसरी ओर उनकी बहन ने सामान्य पारिवारिक जीवन को तवज्जोह दी.

शिवपाल और अखिलेश के बीच राजनीतिक समीकरणों में समय-समय पर बदलाव और मतभेद भले ही सुर्खियां बनते रहे, लेकिन कमला देवी का रिश्ता परिवार के साथ इन सियासी घटनाक्रमों से अलग रहा.