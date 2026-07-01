कौन हैं राकेश चौहान जिनकी वेनेजुएला में हुई थी संदिग्ध हालात में मौत, शव मिला भी तो 21 अंग मिले गायब!

Who Was Rakesh Chauhan? मर्चेंट नेवी में काम करने वाले राकेश चौहान की संदिग्ध हालात में 4 जून, 2026 को वेनेजुएला में मौत हो गई. वह मूलरूप से उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के रहने वाले थे. उनकी मौत के बाद शव का इंतजार परिजन को था. इस बीच जब राकेश चौहान का शव भारत आया तो परिवार के सदस्यों के होश उड़ गए. परिवार ने शव को बारीकी से देखा तो उनके होश उड़ गए. परिजन का आरोप है कि राकेश की हत्या की गई और उसके बाद कंपनी ने शरीर के महत्वपूर्ण अंगों की तस्करी कर ली. वहीं, राकेश चौहान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो परिवार सन्न रह गया, क्योंकि शरीर के 21 अंग गायब मिले. इनमें किडनी और लिवर समेत अन्य अंग शामिल थे. यहां पर बता दें कि मर्चेंट नेवी में काम करने वाले 33 वर्षीय राकेश चौहान की वेनेजुएला में संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी. इसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद कड़ी मशक्कत के बाद राकेश का शव उनके पैतृक गांव पहुंचा.

करीब-करीब सारे अहम अंग गायब

उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में पैतृक गांव में राकेश चौहान का शव पहुंचा तो परिवार के सदस्यों के साथ-साथ ग्रामीणों को भी हैरानी हुई. परिवार का कहना है कि राकेश चौहान के शरीर से कई अंग गायब हैं. इस बीच इस मामले को लेकर एक्टिव हुई ‘फेडरेशन ऑफ सीफेरर्स यूनियंस ऑफ इंडिया’ (FSUI) ने उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच की मांग की है.

कौन था राकेश चौहान

राकेश चौहान देवरिया जिले (उत्तर प्रदेश) के लगड़ा बाजार टोला (भगवानपुर) का रहने वाले थे. नवंबर 2025 में राकेश चौहान मर्चेंट नेवी के जरिए वेनेजुएला में शिप पर नौकरी करने गए थे. परिवार का कहना है कि राकेश चौहान अपने घर के इकलौते कमाने वाले सदस्य थे. वर्ष 2023 में राकेश की शादी हुई थी. परिवार में माता-पिता के अलावा 6 महीने बच्चा भी है. परिवार के पास ज्यादा खेती बाड़ी भी नहीं है. ऐसे में परिवार पर आर्थिक संकट भी आ गया है.

क्या कहा शिपिंग कंपनी ने

इस पूरे विवाद पर शिपिंग कंपनी का पक्ष सामने आया है. कहा गया है कि राकेश जहाज पर गिर गए थे. इसके बाद उनका इलाज चल रहा है. परिवार का कहना है कि कंपनी की ओर से फोन करके सुबह कहा गया कि गिरने की वजह से राकेश चौहान को काफी चोट आई है. ऐसे में बचने की उम्मीद नहीं के बराबर है. इसके बाद 4 जून की शाम को मौत की खबर दे दी गई. एक महीना बाद 4 जून की शाम को राकेश का शव देवरिया पूछा. स्थानीय डॉक्टरों की टीम ने पुलिस की मौजूदगी में शव को देखकर पोस्टमार्टम करने से साफ मना कर दिया. डॉक्टरों की मानें तो पोस्टमार्टम हो चुका है. जब तक कोई आधिकारिक आदेश नहीं आता, कुछ नहीं कहा जा सकता है.