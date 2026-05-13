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Raju Pal: कौन थे राजू पाल? जिसकी हत्या से हिल गया था पूरा यूपी; फिल्मी अंदाज में किया गया था गोलियों से छलनी

Raju Pal Murder Story: राजू पाल का सफर अपने गांव में एक स्थानीय दबंग होने से लेकर सिटी वेस्ट विधानसभा क्षेत्र के विधायक (MLA) बनने तक का किसी सपने से कम नहीं था. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें कि राजू पाल कौन थे, मामूली गांव के इंसान से वह दबंग विधायक के रूप में कैसे उभरें और कैसे उनकी मौत हुई.

By: Shristi S | Published: May 13, 2026 4:07:20 PM IST

कौन थे राजू पाल? जिसकी हत्या से हिल गया था पूरा यूपी
कौन थे राजू पाल? जिसकी हत्या से हिल गया था पूरा यूपी


Raju Pal Murder Case: राजू पाल का सफर अपने गांव में एक स्थानीय दबंग होने से लेकर सिटी वेस्ट विधानसभा क्षेत्र के विधायक (MLA) बनने तक का किसी सपने से कम नहीं था. मुख्य रूप से गांव की छोटी-मोटी झड़पों में शामिल होने के लिए जाने जाने वाले राजू में जीवन में आगे बढ़ने की इतनी जबरदस्त ललक थी कि बहुत कम समय में ही, वह न केवल अतीक़ अहमद के लिए एक मजबूत चुनौती बनकर उभरे, बल्कि उन्होंने अतीक को इतनी शर्मनाक हार भी दी कि अतीक उन्हें अपना जानी दुश्मन मानने लगे.

आख़िरकार, राजू को इस दुश्मनी की क़ीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें कि राजू पाल कौन थे, मामूली गांव के इंसान से वह दबंग विधायक के रूप में कैसे उभरें और कैसे उनकी मौत हुई.

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कौन थे राजू पाल?

राजू अपने माता-पिता की इकलौती संतान थे. उनके पिता, बांकेलाल, मूल रूप से निहालपुर करेली के रहने वाले थे और डेयरी का कारोबार करते थे. उनकी मां, रानी पाल, एक सहायक नर्स दाई (ANM) थीं और निमवा की रहने वाली थीं. अपनी नौकरी की जरूरतों के चलते, रानी अपने मायके में ही रहती थीं; नतीजतन, राजू का पालन-पोषण और परवरिश बचपन से ही उनके नाना-नानी के घर पर हुई. अपने माता-पिता की इकलौती संतान होने के कारण और शायद अपने मायके में मिले अत्यधिक लाड़-प्यार से बिगड़ जाने के कारण, राजू का स्वभाव आक्रामक हो गया और धीरे-धीरे वह दबंगई और वर्चस्व वाली ज़िंदगी की ओर खिंचते चले गए.

गांव के युवाओं से जुड़े हर छोटे-बड़े विवाद में उनका नाम सामने आने लगा; धीरे-धीरे, उनकी दबंगई के किस्से गांव की सीमाओं को लांघकर आस-पास के इलाकों में भी फैल गए. उनके ख़िलाफ़ कई पुलिस केस भी दर्ज किए गए. हालांकि उनके करीबी साथी इस बात से इनकार करते हैं, लेकिन सूत्रों का कहना है कि उनकी बदनामी इतनी दूर-दूर तक फैल गई थी कि अतीक ने ख़ुद अपने साथियों के जरिए राजू को बुलवाया ताकि दोनों के बीच मुलाक़ात हो सके.

राजू पाल और अतीक अहमद के बीच की दुश्मनी

अतीक़ अहमद और राजू पाल के बीच दुश्मनी की शुरुआत 2002 में हुई थी. असल में, राजू पाल एक कुख्यात अपराधी थे, और आरोप है कि वह भी कभी अतीक़ के लिए काम करते थे. हालांकि, बाद में वह अतीक से अलग हो गए. 1980 के दशक के आख़िर तक, अतीक राजनीति की दुनिया में कदम रख चुके थे और साथ ही अपने आपराधिक साम्राज्य का भी विस्तार कर रहे थे. 1989 में पहली बार विधायक (MLA) बनने के बाद, जब उन्होंने इलाहाबाद पश्चिम सीट से एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था.

अतीक अहमद ने 2002 में ‘अपना दल’ के टिकट पर एक बार फिर चुनावी मैदान में कदम रखा और जीत हासिल की. ​​यह वह दौर था जब पूर्वांचल क्षेत्र में अतीक अहमद का एकछत्र राज चलता था. एक ऐसा समय जब राजनीतिक पार्टियों को इलाहाबाद की इस सीट पर उनके खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए एक भी उम्मीदवार ढूंढना मुश्किल हो जाता था. इसी पृष्ठभूमि में राजू पाल ने राजनीति में प्रवेश किया और BSP के भीतर एक नेता के तौर पर अपनी पहचान बनाई. यहीं से इन दोनों व्यक्तियों के बीच कड़वी दुश्मनी की शुरुआत हुई.

इलाहाबाद पश्चिम सीट: पहली बार अतीक के चंगुल से आज़ाद

जब 2004 में लोकसभा चुनाव हुए, तो अतीक अहमद ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर फूलपुर सीट से जीत हासिल की. ​​सांसद (MP) बनने के बाद, इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा सीट खाली हो गई. अतीक चाहते थे कि इस सीट पर उनके छोटे भाई, अशरफ, उनकी जगह लें और अगले विधायक बनें. नतीजतन, उन्होंने अशरफ के लिए होने वाले उपचुनाव में लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी का टिकट हासिल कर लिया. इसी बीच, राजू पाल भी BSP से टिकट पाने में कामयाब रहे. चुनाव हुआ, और राजू पाल ने अतीक अहमद के भाई, अशरफ को हरा दिया. पहली बार, इलाहाबाद पश्चिम सीट अतीक अहमद के हाथों से निकल गई थी. यह अतीक के लिए एक बहुत बड़ा झटका था.

राजू पाल की रोंगटे खड़े कर देने वाली हत्या

यह 25 जनवरी, 2005 का दिन था. MLA चुने जाने की खुशी को अभी सिर्फ़ तीन महीने ही बीते थे, और उनकी शादी को महज नौ दिन इन दोनों ही खुशी के मौकों की चमक राजू पाल के चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी, जब वे सर्दियों की हल्की धूप का आनंद ले रहे थे. राजू पाल किसी काम से बाहर निकले थे और अपना काम पूरा करके अपने साथियों के साथ घर लौट रहे थे. जब वे इलाहाबाद के धूमनगंज इलाके में ‘निवा क्रॉसिंग’ के पास पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि एक जोड़ा अपने स्कूटर के पास खड़ा है. राजू पाल अपनी SUV खुद चला रहे थे. पास पहुंचने पर उन्हें एहसास हुआ कि वह महिला उनकी जान-पहचान की है, और उन्हें पता चला कि उनके स्कूटर का पेट्रोल खत्म हो गया है. उन्होंने उस महिला को अपनी गाड़ी से घर छोड़ने की पेशकश की, जबकि उनके पति स्कूटर लेकर पेट्रोल पंप की ओर चले गए.

राजू पाल की SUV अभी थोड़ी ही दूर चली थी कि अचानक, दो गाड़ियों ने उसे आगे और पीछे से घेर लिया. इससे पहले कि कोई समझ पाता कि क्या हो रहा है, चारों तरफ से अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई. गोलियों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा. राजू पाल ने अपनी गाड़ी का शीशा नीचे किया और अपनी जान बचाने की एक हताश कोशिश में, गाड़ी से बाहर निकलकर भागने लगे. हालांकि, उन पर हमला करने वाले पेशेवर शूटर थे; उन्होंने राजू पाल का पीछा किया और उनके भागते रहने के दौरान भी लगातार गोलियां बरसाते रहे. गोलियों से छलनी राजू पाल जमीन पर गिर पड़े. इसी बीच, उनके समर्थक घटनास्थल पर पहुंच गए और तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाने लगे. उन्हें देखते ही, हमलावरों ने एक बार फिर गोलियां चलानी शुरू कर दीं. राजू पाल को सीधे निशाना बनाकर चलाई गई गोलियों की यह बौछार लगभग पांच किलोमीटर तक जारी रही. राजू पाल अस्पताल पहुंचने से पहले ही अपनी आखिरी सांस ले चुके थे. एक मौजूदा विधायक की दिन-दहाड़े की गई इस हत्या से राज्य के राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया.

राजू पाल की हत्या पर अतीक और भाई अशरफ के नाम सामने आए

राजू पाल को विधायक (MLA) बने अभी मुश्किल से तीन महीने ही हुए थे कि वे एक जानलेवा हमले का शिकार हो गए. इस हमले के सिलसिले में, अतीक अहमद और उनके भाई, अशरफ के नाम सामने आए. इस मामले की शुरुआती जांच UP पुलिस ने की थी; बाद में, यह मामला CBI को सौंप दिया गया. आखिरकार, CBI की एक अदालत ने अतीक अहमद के छह गुर्गों को दोषी ठहराते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई, जबकि एक अन्य आरोपी को चार साल की जेल हुई. इस मामले में दस लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई थी; हालांकि, तीन आरोपी—जिनमें अतीक अहमद और उनके भाई शामिल हैं अब जीवित नहीं हैं.

Tags: Atiq AhmedRaju PalRaju Pal Murderuttar pradesh
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