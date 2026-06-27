कौन हैं राजेंद्र पाल गौतम? जिन्हें बनाया गया उत्तर प्रदेश कांग्रेस का नया प्रभारी; मायावती से मुलाकात के बाद बने थे चर्चा का विषय

Rajendra Pal Gautam: उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी-अपनी तैयारी शुरू कर दी है. कांग्रेस ने भी अपनी तैयारी को अमलीजामा पहनाने काम शुरू कर दिया है. जिसके तहत पार्टी आलाकमान राज्य में पार्टी संगठन को फिर से मजबूत करने के लिए बड़े संगठनात्मक बदलाव कर रहा है. दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री और कद्दावर दलित नेता राजेंद्र पाल गौतम को अविनाश पांडे की जगह पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस का नया प्रभारी बनाया है.

कांग्रेस के इस कदम को राज्य में दलित और पिछड़े वर्ग के वोटरों को लुभाने के लिए एक सोची-समझी मास्टरस्ट्रोक रणनीति के रूप में देखा जा रहा है.

कौन हैं राजेंद्र पाल गौतम?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नए प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम अभी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं. दिल्ली में आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार में प्रभावशाली कैबिनेट मंत्री रह चुके गौतम अंबेडकरवादी विचारधारा और सामाजिक न्याय की राजनीति के प्रति अपनी मज़बूत प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं. उनकी संगठनात्मक समझ को देखते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी ने पहले उन्हें अनुसूचित जाति विभाग की कमान सौंपी थी. अब देश के सबसे बड़े और राजनीतिक रूप से सबसे अहम राज्य उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाकर उन्होंने उनका कद और बढ़ा दिया है.

यह भी पढ़ें – UP Crime: महराजगंज में रात में लड़की के साथ कमरे में थे दो लड़के, घर वालों को चल गया पता, फिर लोगों ने…

मायावती से मुलाकात के बाद बने चर्चा का विषय

गौतम हाल ही में उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चा का केंद्र बन गए थे, जब उन्होंने बहुजन समाज पार्टी (BSP) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के लखनऊ स्थित आवास पर अचानक मुलाकात की थी. कांग्रेस के एक बड़े दलित चेहरे और मायावती के बीच निजी स्तर पर हुई इस मुलाकात ने यूपी की राजनीति में हलचल मचा दी और संभावित गठबंधन व नए राजनीतिक समीकरणों को लेकर कई तरह की अटकलें शुरू कर दीं. अब जब वे यह जिम्मेदारी संभाल रहे हैं तो उनके सामने समाजवादी पार्टी (SP) के साथ गठबंधन को मजबूत करने और 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले जमीनी स्तर पर कांग्रेस को फिर से खड़ा करने की एक बड़ी और अहम चुनौती है.

यह भी पढ़ें – ESIC Vacancy: ईएसआईसी में बिना लिखित परीक्षा नौकरी पाने का सुनहरा मौका, बस चाहिए ये योग्यता, 148263 है सैलरी