Home > उत्तर प्रदेश > ‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर’ केस में फांसी… कौन है मुजफ्फरनगर का प्रमोद चौधरी? ASP अनुज चौधरी से क्या है रिश्ता

‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर’ केस में फांसी… कौन है मुजफ्फरनगर का प्रमोद चौधरी? ASP अनुज चौधरी से क्या है रिश्ता

Rajbir Singh Murder Case: मुजफ्फरनगर के मांडी गांव में किसान राजबीर सिंह की हत्या के मामले में 16 साल बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. जज रवि कुमार दिवाकर ने मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर बताते हुए मुख्य आरोपी, पूर्व ग्राम प्रधान प्रमोद चौधरी और उसके साथी सहदेव उर्फ ​​पप्पू को फांसी की सजा सुनाई है.

By: Shristi S | Last Updated: July 7, 2026 3:52:53 PM IST

प्रमोद चौधरी को राजबीर सिंह की हत्या मामले में मिली फांसी की सजा
प्रमोद चौधरी को राजबीर सिंह की हत्या मामले में मिली फांसी की सजा


Pramod Chaudhary Farmer Murder Case: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के मांडी गांव में किसान राजबीर सिंह की हत्या के मामले में 16 साल बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. जज रवि कुमार दिवाकर ने मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर बताते हुए मुख्य आरोपी, पूर्व ग्राम प्रधान प्रमोद चौधरी और उसके साथी सहदेव उर्फ ​​पप्पू को फांसी की सजा सुनाई है.

दोनों दोषियों पर 1-1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है. सूत्रों से पता चला है कि प्रमोद चौधरी ASP अनुज चौधरी का ममेरा भाई है. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें कि यह पूरा मामला आखिर क्या था.

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क्या था पूरा मामला?

यह खूनी रंजिश 2010 के पंचायत चुनाव के दौरान शुरू हुई थी. मांडी गांव के 60 साल के किसान राजबीर सिंह ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे. इससे उस समय के ग्राम प्रधान प्रमोद चौधरी नाराज हो गए थे. 24 अगस्त 2010 को राजबीर सिंह अपने खेतों की ओर जा रहे थे, तभी जंगल में घात लगाए बैठे प्रमोद, सहदेव और उनके दो शूटर अमित और विपिन ने किसान पर हमला कर दिया.

शूटरों ने राजबीर पर पिस्टल से गोलियां चलाईं. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से पता चला कि राजबीर को बहुत पास से गोली मारी गई थी, जो उसके चेहरे, गर्दन और सीने पर लगी थी. उसके पूरे शरीर पर गोलियों के सात निशान मिले.

पुलिस स्टेशन के स्टोररूम से सबूत गायब

ट्रायल के दौरान, कोर्ट को बताया गया कि जरूरी सबूत, चार खाली 32-बोर कारतूस, स्टोररूम से रहस्यमय तरीके से गायब हो गए. ये कारतूस तितावी पुलिस स्टेशन के स्टोररूम से गायब मिले. प्रॉसिक्यूशन ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने इस सबूत को मिटाने के लिए पुलिस के साथ मिलीभगत की.

जज रवि कुमार दिवाकर ने मुज़फ़्फ़रनगर के उस समय के SSP से सबूत गायब होने की ज़िम्मेदारी तय करने को कहा और FIR दर्ज करने और दोषी पुलिस अधिकारियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का आदेश दिया. किसान की हत्या करने वाले शूटर अमित और विपिन शर्मा को 17 जनवरी, 2011 की रात को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया था. इसलिए, उनके ख़िलाफ़ कोर्ट की कार्रवाई बंद कर दी गई.

मामले में कोर्ट की तीखी टिप्पणी

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यह हत्याकांड सिर्फ़ एक इंसान की हत्या नहीं थी, बल्कि पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम की पीठ में छुरा घोंपा गया था. फैसला सुनाते हुए, पीठासीन अधिकारी रवि कुमार दिवाकर ने डेमोक्रेटिक मूल्यों को प्राथमिकता देते हुए कहा हमारे देश में डेमोक्रेसी की नींव बैलेट पर टिकी है, किसी हथियार पर नहीं.

ग्राम पंचायत चुनाव डेमोक्रेटिक सिस्टम में पहला और सबसे जरूरी कदम हैं. यहां, लोगों के वोट और बैलेट पेपर का सबसे ऊपर सम्मान होना चाहिए. चुनावी मुकाबलों में जीत-हार आम बात है, लेकिन चुनावी दुश्मनी के कारण खून-खराबा डेमोक्रेसी और कानून-व्यवस्था पर सीधा हमला है. हिंसा या जान लेना इसका हल नहीं हो सकता.

Tags: court newsMurderuttar pradesh
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