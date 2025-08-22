Rajasthan News: दिवाला गांव में पुराने विवाद के चलते दो घरों में आगजनी, पुलिस पर हमला – मिर्च पाउडर और लाठी-डंडों से दो पुलिसकर्मी घायल

हारून अहमद की रिपोर्ट, Rajasthan News: प्रतापगढ़ (हारून अहमद) जिले के कोटड़ी थाना क्षेत्र के दिवाला गांव में गुरुवार शाम दो पक्षों के विवाद ने गंभीर रूप ले लिया। गुस्साए लोगों ने दो घरों में आग लगा दी। सूचना पर पहुंची पुलिस पर भीड़ ने लाठी-डंडों, पत्थरों और यहां तक कि मिर्च पाउडर से हमला कर दिया। इस हमले में तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए, वहीं पुलिस वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गया।

युवक की मौत से बढ़ा तनाव

एसपी बी. आदित्य ने बताया कि कुछ दिन पहले गांव में एक युवक की मौत हुई थी। परिजनों ने आरोप लगाया था कि दूसरे पक्ष की वजह से युवक की जान गई। गुरुवार को युवक का मृत्यु भोज था, जिसमें बड़ी संख्या में रिश्तेदार एकत्र हुए। इसी दौरान विवाद गहराया और भीड़ ने आरोपित पक्ष के घरों में आगजनी कर दी।

पुलिस पर हमला

पुलिस पर हमला, वीडियो आया सामने घटना की सूचना मिलते ही पुलिस कंट्रोल रूम से छह जवान मौके पर पहुंचे। लेकिन भीड़ ने उन पर अचानक हमला कर दिया। वीडियो फुटेज में साफ दिखाई देता है कि एक पुलिसकर्मी महिला से लकड़ी छीनने की कोशिश कर रहा था तभी पीछे से एक युवक ने उसके सिर पर तावी से वार कर दिया। हमले से वहा भी सिर में चोट लगने के बाद भागते नजर आया। हमले। हमले में तीन पुलिसकर्मी घायल हुए, जिनमें हरीश और बहादुर को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया।

प्रशासन अलर्ट, जांच जारी

गांव में शांति बहाल, 9 लोग हिरासत में पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना के बाद गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। अब स्थिति नियंत्रण में है और शांति बनी हुई है। पुलिस ने हमले हमले में शामिल 9 लोगों को हिरासत में लिया है। एसपी ने कहा कि पुलिस पर हमला करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी| फिलहाल गांव में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस जाप्ता तैनात है। प्रशासन ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों से शांति बनाए रखने की अपील की है।

