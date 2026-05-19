Raja Bhaiya Latest Speech: उत्तर प्रदेश की कुंडा विधानसभा सीट से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का एक भाषण सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. राजा भैया ने अपने भाषण में बड़ा दावा करते हुए कहा कि ‘आज जो भी मुस्लिम हैं, वे सभी पहले हिंदू थे, कोई अरब से नहीं आया है, जो आस्‍था विहीन और कायर थे, उन्‍होंने दबाव में आकर धर्म परिवर्तन कर लिया.

दरअसल राजा भैया प्रतापगढ़-प्रयागराज सीमा पर स्थित मादूपुर गांव में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम में पहुंचे थे. इसी कार्यक्रम में राजा भैया ने भाषण देते हुए कहा- ‘तमिलनाडु के एक डीएमके नेता हैं, जो सनातन धर्म की आलोचना करते हैं. वह कहते हैं कि सनातन धर्म को समाप्‍त कर देना चाहिए. यह डेंगू है, मलेरिया है, फाइलेरिया है. तमाम रोगों से सनातन धर्म की तुलना की गई है. हिंदू सबसे निकृष्‍ट लोग हैं. इनको खत्‍म कर देना चाहिए.’

‘हिंदू समाज को सनातन बचाने के खुद आगे आना होगा’

राजा भैया ने आगे कहा- ‘उनके बयान के बाद हिंदू समाज ने किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी जरा कल्‍पना कीजिए , अगर किसी ने मुस्लिम धर्म को खत्‍म करने की बात की होती, तो अब तक बड़ा बवाल हो चुका होगा. बड़ा आंदोलन हो चुका होता. पता नहीं कितने फतवे जारी हो गए होते. इसलिए हिंदू समाज को सनातन बचाने के खुद आगे आना होगा.’

उन्होंने कहा- ‘सबसे जरूरी है कि हम अपने राष्ट्र, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए आगे आकर लड़ने को तैयार हों. कोई दूसरा इस लड़ाई को नहीं लड़ेगा. इसलिए हम कहते हैं कि जातिपात की करो विदाई हम सब हिंदू भाई-भाई.’

हम सब लोग उनकी संतानें हैं, जो वीर थे- राजा भैया

कुंडा के विधायक ने कहा- ‘आज जितने मुस्लिम हैं, पहले सब हिंदू ही थे. कोई अरब से नहीं आया है. जो लोभी थे, लालची थे, निष्‍ठाहीन थे, उन लोगों ने दबाव में आकर धर्म परिवर्तन कर लिया, जो सनातनी थे, वीर थे, बलिदानी थे, आज हम सब लोग उनकी संतानें हैं.’

अपने भाषण में राजा भैया ने कहा कि अगर सनातन कमजोर हुआ तो संविधान भी नहीं रहेगा. बहुत लोग नारा लगाते हैं जय संविधान. संविधान इसलिए है क्‍योंकि भारत हिंदू बाहुल्‍य देश है. जिस दिन भारत हिंदू बाहुल्‍य देश नहीं रहेगा, उस‍ दिन ये संविधान को फाड़कर फेंक देंगे. भारत को सदियों से मिटाने की कोशिश होती रही है, लेकिन उसे आज तक कोई मिटा नहीं पाया.