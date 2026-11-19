Raja Bhaiya Pawan Singh Video: उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के कुंडा में आयोजित एक रामकथा का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है. धार्मिक आयोजनों में अक्सर संतों के प्रवचन और भजन चर्चा का विषय बनते हैं. दो जानी-मानी हस्तियों के बीच एक मज़ेदार घटना सबका ध्यान खींच रही है. भोजपुरी फ़िल्मों के पावर स्टार पवन सिंह और कुंडा के MLA राजा भैया एक ही मंच पर दिखे. इवेंट के दौरान पवन सिंह को बोलने के लिए माइक्रोफ़ोन दिया गया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाते, राजा भैया ने अचानक उनसे माइक्रोफ़ोन छीन लिया. इसके बाद उन्होंने जो कहा, उससे वहां मौजूद सभी लोग मुस्कुरा उठे. इस पूरी घटना का वीडियो अब तेज़ी से इंटरनेट पर वायरल हो रहा है.

राजा भैया ने अचानक पवन सिंह के हाथ से माइक्रोफ़ोन ले लिया

दरअसल, कुंडा में हो रही राम कथा में बागेश्वर धाम के मुख्य पुजारी धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री समेत कई जानी-मानी हस्तियां शामिल हुईं. भोजपुरी सिंगर और एक्टर पवन सिंह भी इस इवेंट में शामिल हुए. वायरल वीडियो में पवन सिंह को मंच पर धीरेंद्र शास्त्री का आशीर्वाद लेते देखा जा सकता है. इसके बाद राजा भैया उन्हें माइक्रोफ़ोन देते हैं और कुछ शब्द कहने के लिए कहते हैं.

जैसे ही पवन सिंह बोलने की तैयारी करते हैं, राजा भैया को अचानक कुछ याद आता है. अपनी गलती का एहसास होने पर, वह तुरंत पवन सिंह के हाथ से माइक्रोफ़ोन ले लेते हैं और अपनी जीभ बाहर निकालते हैं. इसके बाद वह मंच से कहते हैं कि धनंजय सिंह और प्रिंस का नाम प्रोग्राम में नहीं लिया जा सका, जिसके लिए वह माफी मांगते हैं.

धनंजय सिंह और प्रिंस का नाम भूलने पर अफसोस जताया

राजा भैया ने मंच से अपनी गलती की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि नाम न लेना सिर्फ लिखने वाले की ही नहीं, बल्कि उनकी अपनी भी गलती थी. असल में, धनंजय सिंह और प्रिंस भी प्रोग्राम में मौजूद थे, लेकिन उन्हें मंच से इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया. राजा भैया ने यह बात मानी और सबके सामने माफी मांगी. उनके इस स्पष्टीकरण से मंच पर मौजूद लोगों में चर्चा और चर्चा शुरू हो गई. इसके बाद पवन सिंह ने दोबारा माइक्रोफोन लिया और अपनी म्यूजिक टीम से ‘A’ स्केल पर ट्यून करने को कहा.

जैसे ही राजा भैया ने पवन सिंह को माइक थमाया… पवन सिंह के एक शब्द बोलते ही राजा भैया ने वापस से माइन छीन लिया 😳 कैमरे के सामने माइक छीनते हुए राजा भैया की हरकत रिकार्ड हो गई 👇 https://t.co/oV4JvcLha6 — Braj Shyam Maurya (@brijshyam8) November 19, 2026

सोशल मीडिया पर यूजर्स मजे ले रहे

इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स अपने-अपने तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं. कुछ को राजा भैया का अचानक माइक्रोफोन छीनना मजेदार लग रहा है, तो कुछ उनके नाम याद करने पर कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट किया कि अच्छा हुआ राजा भैया को समय रहते याद आ गया. एक और ने मज़ाक में कहा कि पावर स्टार के साथ ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था. कुछ यूज़र्स इस घटना को पॉलिटिकल डायनामिक्स से भी जोड़ रहे हैं. फ़िलहाल, चर्चा धार्मिक राम कथा इवेंट से ज़्यादा पवन सिंह और राजा भैया के बीच स्टेज पर हुई इस दिलचस्प घटना की हो रही है.