राजा भैया की बेटी का इमोशनल पोस्ट, शेयर की तस्वीर कहा- ‘मेरे दाऊ का प्यार काफी नहीं, जो मेरी मां से भी ₹3 करोड़ चाहिए’?

Raja Bhaiya Controversy: जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष और कुंडा विधायक घुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया अक्सर विवादों से घिरे रहते हैं. प्रतापगढ़ में राज कने वाले राजा भइया बाहरी विवाद के साथ-साथ अपने घर के विवाद को लेकर भी उलझे हैं. उनकी पत्नी भानवी सिंह के बीच पारिवारिक विवाद चल रहा है. राजा भइया के साथ उनके दो बेटे रहते हैं तो वहीं, पत्नी भानवी सिंह के साथ उनकी दो बेटियां अलग रहती हैं.

मंगलवार यानि बीते कल राजा भैया की बेटी राघवी सिंह ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट शेयर की है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. इस पोस्ट के माध्यम से उन्होंने अपने दाऊ यानी पिता राजा भैया पर सवाल उठाए हैं.

पोस्ट में लिखी भावुक बातें

राघवी ने अपने पोस्ट में लिखा कि आखिर मेरे दाऊ का प्यार काफी नहीं है कि मेरी मां से भी ₹3 करोड़ चाहिए? इस पोस्ट में उन्होंने एक पुरानी फोटो का स्क्रीन शॉट भी लगाया हुआ है. अशिंका सिंह (@SinghkolAashika) ने हमारे हंसते-खेलते परिवार में ऐसी दरार पैदा कर दी कि पहले मां और दाऊ के बीच विवाद खड़ा करवाया, फिर हम बेटियों को अपने ही दाऊ से दूर कर दिया, फिर भाई-बहनों के बीच भी दरार पैदा कर दी. आगे राघवी का कहना है कि इतना सब होने के बाद अब मेरी मां से ₹3 करोड़ की मांग की गई है. केवल यही नहीं बल्कि, अदालत में चल रही मेरी मां की मेंटेनेंस कार्रवाई के दस्तावेज़ों तक पहुंच भी मांग रही हैं.

कोर्ट में चल रहा है केस