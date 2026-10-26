Rahul Gandhi Accident: बाल-बाल बचे राहुल गांधी, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा; क्षतिग्रस्त हुई कार

Rahul Gandhi Accident: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और यूपी की रायबरेली लोकसभा सीट से सांसद राहुल के फैन्स के लिए बुरी खबर सामने आई है. सोमवार (26 अक्टूबर, 2026) को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हो जबक कांग्रेस नेता राहुल गांधी के काफिले की गाड़ियां आपस में टकरा गईं. इस हादसे में कई लोग घायल हुए हैं. हालांकि राहुल गांधी सुरक्षित हैं.

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