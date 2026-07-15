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UP Elections 2027: सीट शेयरिंग पर सस्पेंस बरकरार, लेकिन गठबंधन तय! माता प्रसाद बोले- 2027 में साथ लड़ेंगे राहुल और अखिलेश

UP Elections 2027: उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर चल रही तमाम अटकलों के बीच सपा के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद ने बड़ा बयान दिया है.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: July 15, 2026 7:36:08 PM IST

2027 में साथ लड़ेंगे राहुल और अखिलेश- माता प्रसाद
2027 में साथ लड़ेंगे राहुल और अखिलेश- माता प्रसाद


UP Elections 2027: उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर चल रही तमाम अटकलों के बीच सपा के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने साफ कहा कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेंगी. उनके मुताबिक, गठबंधन को लेकर अंतिम फैसला सपा प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी आपसी बातचीत से करेंगे.
 
दरअसल, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के हालिया बयान और कांग्रेस के यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम द्वारा सीटों में बराबरी की हिस्सेदारी की मांग के बाद यह चर्चा तेज हो गई थी कि दोनों दलों के बीच गठबंधन को लेकर मतभेद बढ़ सकते हैं. हालांकि माता प्रसाद के बयान ने इन अटकलों पर फिलहाल विराम लगाने का काम किया है.

 2024 की जीत दोनों दलों की साझा ताकत थी

माता प्रसाद ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था. उन्होंने कहा कि उस चुनाव में दोनों दलों के वोट एक-दूसरे को ट्रांसफर हुए, जिसका फायदा गठबंधन को मिला.उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को करीब 33.59 प्रतिशत और कांग्रेस को 9.46 प्रतिशत वोट मिले थे. दोनों का संयुक्त वोट शेयर लगभग 43 प्रतिशत रहा. उनके मुताबिक, इस सफलता का श्रेय किसी एक नेता को नहीं, बल्कि दोनों दलों और गठबंधन की संयुक्त रणनीति को जाता है.

सीट शेयरिंग पर क्या बोले?

जब उनसे पूछा गया कि कांग्रेस बराबरी की सीटों की मांग कर रही है, तो क्या सपा इसके लिए तैयार होगी? इस पर माता प्रसाद ने कहा कि सीटों का बंटवारा अभी तय नहीं हुआ है और इस पर टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी. उन्होंने दोहराया कि गठबंधन रहेगा और सीटों को लेकर अंतिम निर्णय राहुल गांधी और अखिलेश यादव की बातचीत के बाद होगा.

 ओपी राजभर पर भी साधा निशाना

बातचीत के दौरान माता प्रसाद ने बिना नाम लिए सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि जब वह समाजवादी पार्टी के साथ थे, तब उनकी भाषा अलग थी. अब सत्ता पक्ष के साथ जाने के बाद उनके बोलने का तरीका भी बदल गया है,

Tags: akhilesh yadavMata Prasadrahul gandhiSP-Congress AllianceUP Elections 2027
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