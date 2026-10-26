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Rahul Gandhi Defamation Case: राहुल गांधी को अब नहीं काटने पड़ेंगे कोर्ट के चक्कर, जानें किस मामले में जज ने किया बरी?

Rahul Gandhi Defamation Case: राहुल गांधी को मानहानि केस में सुल्तानपुर की विशेष MP-MLA कोर्ट से सोमवार को सुनवाई के दौैरान बरी कर दिया.

By: JP Yadav | Published: October 26, 2026 11:55:58 AM IST

Rahul Gandhi Defamation Case: राहुल गांधी को अब नहीं काटने पड़ेंगे कोर्ट के चक्कर, जानें किस मामले में जज ने किया बरी?
Rahul Gandhi Defamation Case: राहुल गांधी को अब नहीं काटने पड़ेंगे कोर्ट के चक्कर, जानें किस मामले में जज ने किया बरी?


Rahul Gandhi Defamation Case: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के लिए सुल्तानपुर की विशेष MP-MLA कोर्ट से सोमवार (26 अक्टूबर, 2026) को अच्छी खबर सामने आई.  कोर्ट ने राहुल गांधी को वर्ष 2018 में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई उनकी टिप्पणी से जुड़े मानहानि के मामले को खारिज कर दिया है. लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सुल्तानपुर की विशेष MP-MLA कोर्ट से बाहर निकलकर अन्य कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रवाना हो गए हैं. 

काफिले में शामिल कारें भिड़ीं

वहीं, इससे पहले सोमवार को उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के काफिले में शामिल कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं. उस समय वे एक अदालती सुनवाई के सिलसिले में सुल्तानपुर जा रहे थे. हादसे के बाद राहुल गांधी सुरक्षित हैं, हालांकि किसी के घायल होने या गाड़ियों को कितना नुकसान पहुंचा है, इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली है. कुछ लोगों का दावा है कि इस हादसे में काफिले में शामिल एक कार क्षतिग्रस्त हुई है.  

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सुल्तानपुर जा रहे थे राहुल गांधी

यह हादसा तब हुआ जब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 2018 के मानहानि के एक मामले में सुल्तानपुर की विशेष MP-MLA अदालत में पेश होने जा रहे थे. कांग्रेस के एक कार्यकर्ता ने बताया कि हादसे के बाद राहुल गांधी अदालत पहुंच गए थे.घटना के एक वीडियो में एक्सप्रेसवे पर कई गाड़ियों को आपस में टकराते हुए देखा जा सकता है, जिसमें एक एम्बुलेंस पीछे से अन्य गाड़ियों से टकराती हुई नजर आ रही है. अभी यह साफ नहीं है कि वह एम्बुलेंस राहुल गांधी के काफिले का हिस्सा थी या नहीं?

राहुल गांधी निकल चुके थे आगे

शुरुआती जानकारी के अनुसार, कांग्रेस के एक कार्यकर्ता की गाड़ी एम्बुलेंस से टकरा गई. बताया जा रहा है कि जब यह टक्कर हुई, तब राहुल गांधी की गाड़ी काफी आगे निकल चुकी थी.

Tags: home-hero-pos-1rahul gandhi
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