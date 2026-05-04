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Raebareli Smart Meter: स्मार्ट मीटर का ‘खौफ’ दूर करेंगे इंजीनियर साहब, बोले- अफवाहों पर न दें ध्यान; शिकायत पर लगेगा ‘चेक मीटर’

Raebareli Smart Meter: रायबरेली में स्मार्ट मीटर को लेकर फैली अफवाहों पर विभाग ने स्पष्टीकरण दिया है. मुख्य अभियंता रविचंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि यह बिजली चोरी रोकने और सही बिलिंग का माध्यम है.

By: Preeti Rajput | Published: May 4, 2026 4:19:19 PM IST

स्मार्ट मीटर का 'खौफ' दूर करेंगे इंजीनियर साहब
स्मार्ट मीटर का 'खौफ' दूर करेंगे इंजीनियर साहब


Raebareli Smart Meter: रायबरेली जिले में स्मार्ट मीटर को लेकर उपभोक्ताओं के मन में बैठी शंकाओं और सोशल मीडिया पर तैर रही ‘मसालेदार’ अफवाहों पर अब विभाग ने सीधी चोट की है. आज सुपर मार्केट स्थित अधिशासी अभियंता कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में रायबरेली के मुख्य अभियंता रविचंद्र श्रीवास्तव ने साफ कर दिया है कि स्मार्ट मीटर बिजली चोरी रोकने और सही बिलिंग का अचूक हथियार है, न कि जनता की जेब काटने का कोई जरिया.

​5.5 लाख का लक्ष्य, 1.5 लाख घरों में गूंजी ‘स्मार्ट’ घंटी

​मुख्य अभियंता ने बताया कि रायबरेली जनपद में कुल 5.5 लाख स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य है, जिसमें से 1.5 लाख मीटर लगाए जा चुके हैं. उन्होंने उन दावों को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें कहा जा रहा था कि स्मार्ट मीटर तेज भागते हैं. श्रीवास्तव ने कहा कि हमने पुराने मीटरों के साथ 5% चेक मीटर लगाकर टेस्टिंग की है, रीडिंग में एक यूनिट का भी अंतर नहीं पाया गया.

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​अफवाह फैलाई तो खैर नहीं, ‘चेक मीटर’ से होगा दूध का दूध पानी

​साहब ने सख्त लहजे में कहा कि कुछ लोग जानबूझकर भ्रम फैला रहे हैं. अगर किसी को लगता है कि बिल ज्यादा आ रहा है या मीटर तेज है, तो डरने की जरूरत नहीं है. उपभोक्ता सीधे XEN या SDO दफ्तर जाकर शिकायत दर्ज कराएं. विभाग वहां तत्काल ‘चेक मीटर’ लगाएगा ताकि उपभोक्ता की संतुष्टि हो सके.

​त्योहार पर नहीं कटेगी बिजली, BPL परिवारों को बड़ी राहत

​खबर की सबसे ‘मीठी’ बात यह है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर होने के बावजूद त्योहारों के समय बिजली नहीं काटी जाएगी. साथ ही, BPL कार्ड धारकों (1 किलोवाट कनेक्शन) को रिचार्ज के लिए एक महीने की अतिरिक्त मोहलत दी गई है.

​व्हाट्सएप ग्रुप पर सीधी नजर, 24 घंटे एक्टिव रहेगा कंट्रोल रूम

​उपभोक्ताओं की समस्याओं के लिए एक विशेष व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है जिसमें मुख्य अभियंता से लेकर जेई और मीटर कंपनी के अधिकारी तक मौजूद हैं. रिचार्ज के बाद अगर आधा घंटे के भीतर बिजली चालू नहीं होती, तो कंट्रोल रूम तत्काल एक्शन लेगा.मुख्य अभियंता ने कहा कि स्मार्ट मीटर आपका दुश्मन नहीं दोस्त है. सही बिल, सही वोल्टेज और बिना मीटर रीडर के झंझट वाली लाइफ के लिए इसे अपनाएं. अफवाहों पर ध्यान न दें, हम आपकी सेवा के लिए 24 घंटे तैयार हैं.

जिले में हर हफ्ते ‘विद्युत समाधान कैंप’, मौके पर होगा समाधान

प्रेसवार्ता में मुख्य अभियंता ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि केवल ऑफिस से काम नहीं चलेगा, अब विभाग खुद जनता के द्वार पहुंचेगा. उपभोक्ताओं की समस्याओं और स्मार्ट मीटर से जुड़े भ्रमों को दूर करने के लिए जिले में हर हफ्ते ‘विद्युत समाधान कैंप’ लगाए जाएंगे. इन कैंपों में अधिकारी खुद मौजूद रहेंगे और मीटर की स्पीड से लेकर बिलिंग तक की हर शंका का मौके पर ही निपटारा करेंगे.

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Tags: Raebareli smart meterUP News
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