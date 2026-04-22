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Raebareli Smart Meter: रायबरेली में बिजली बिल का ‘झमेला’ खत्म: स्मार्ट मीटर लाएंगे खुशहाली…

Raebareli Smart Meter: रायबरेली में पुराने बिजली मीटर हटाकर स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, जिससे सही बिलिंग, पारदर्शिता और खपत पर नियंत्रण बढ़ेगा, उपभोक्ताओं को राहत और बिजली बचत में मदद मिलेगी.

By: Preeti Rajput | Published: April 22, 2026 4:57:41 PM IST

रायबरेली में पुराने बिजली मीटर हटाकर स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं.
रायबरेली में पुराने बिजली मीटर हटाकर स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं.


Raebareli Smart Meter: रायबरेली जिले के बिजली उपभोक्ताओं के लिए अब वो दिन हवा हुए जब मीटर रीडर के चक्कर काटने और गलत बिल के बोझ तले दबने की मजबूरी थी. पावर कॉरपोरेशन ने रायबरेली में बिजली क्रांति का शंखनाद करते हुए पुराने मीटरों को विदा करना शुरू कर दिया है. अब आपके घर की दीवारों पर ‘स्मार्ट मीटर’ अपनी चमक बिखेरेंगे, जो न केवल आपकी जेब का ख्याल रखेंगे बल्कि आपको बिजली की फिजूलखर्ची रोकने का ‘सुपरपावर’ भी देंगे. 

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2 प्रतिशत की सीधी छूट

इस नए सिस्टम की सबसे बड़ी मिठास यह है कि प्रीपेड मोड पर स्विच होते ही आपको बिजली दरों में 2 प्रतिशत की सीधी छूट मिलेगी, यानी अब बचत भी और सहूलियत भी. अक्सर डर रहता था कि रात के अंधेरे में या छुट्टी के दिन बैलेंस खत्म हुआ तो घर में अंधेरा पसर जाएगा, लेकिन अब घबराने की जरूरत नहीं है. विभाग ने दिल खोलकर रियायतें दी हैं- अगर छुट्टी के दिन बैलेंस खत्म होता है या रात का वक्त है, तो आपकी बिजली गुल नहीं होगी. 

इतना ही नहीं, बैलेंस निगेटिव होने पर भी आपको तीन दिन की मोहलत मिलेगी और नया मीटर लगने के पहले महीने तो बैलेंस खत्म होने का कोई डर ही नहीं रहेगा. पुराने बकायेदारों के लिए भी यह ‘जादुई मीटर’ किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि अब हर रिचार्ज पर पुराने बकाये का सिर्फ 25 प्रतिशत हिस्सा ही काटा जाएगा, जिससे किस्तों में बोझ हल्का होता रहेगा.

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स्मार्ट सिस्टम से झटपट होगा समाधान 

स्मार्ट एप के जरिए अब उपभोक्ता अपनी हथेली पर देख सकेंगे कि पंखा कितनी बिजली पी रहा है और एसी कितनी जेब ढीली कर रहा है. मीटर रीडिंग की मानवीय गलतियों और ‘रीडर बाबू’ के न आने वाले झंझटों का अब परमानेंट इलाज हो गया है. अगर मीटर में कोई तकनीकी खराबी आती है, तो आपको विभाग के चक्कर नहीं लगाने होंगे; स्मार्ट सिस्टम खुद डिस्काम को इसकी खबर दे देगा और झटपट समाधान होगा. साथ ही, जो लोग अपनी छत पर सोलर प्लांट लगवाना चाहते हैं, उनके लिए यही मीटर बिना किसी तामझाम के नेट मीटर में तब्दील हो जाएगा. तो बस, देर किस बात की? यूपीपीसीएल स्मार्ट एप डाउनलोड कीजिए और बिजली की इस नई और स्मार्ट दुनिया का हिस्सा बन जाइए. किसी भी परेशानी के लिए टोल-फ्री नंबर 1912 हमेशा आपकी सेवा में तैनात हैं.

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क्या बोले जिम्मेदार?

अधीक्षण अभियंता(SE) प्रथम अखिलेश कुमार ने बताया कि स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए ‘सुरक्षा कवच’ की तरह है. हमारा उद्देश्य उपभोक्ताओं को न केवल निर्बाध बिजली देना है, बल्कि उन्हें अनावश्यक बिलिंग विवादों से भी मुक्ति दिलाना है. अब उपभोक्ता खुद अपने बिजली खर्च का मालिक होगा. 2 प्रतिशत की छूट और जीरो बैलेंस पर भी बिजली न कटने जैसी सुविधाएं उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखकर लागू की गई हैं. जिलावासी बेझिझक होकर स्मार्ट मीटर लगवाएं और हाईटेक सेवाओं का लाभ उठाएं.

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Tags: prepaid electricity IndiaRaebareli smart meterUP electricity smart meter
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