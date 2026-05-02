Home > उत्तर प्रदेश > Raebareli News: युवक की मौत बनी रहस्य, पेड़ से लटका मिला 45 वर्षीय शख्स का शव; जांच में जुटी पुलिस

Raebareli News: युवक की मौत बनी रहस्य, पेड़ से लटका मिला 45 वर्षीय शख्स का शव; जांच में जुटी पुलिस

Raebareli News: अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि युवक ने आत्मघाती कदम उठाया है या इसके पीछे कोई अन्य संदिग्ध कारण है. मृतक के परिवार में मातम का माहौल है.

By: Shubahm Srivastava | Published: May 2, 2026 4:23:01 PM IST

पेड़ से लटका मिला 45 वर्षीय शख्स का शव
पेड़ से लटका मिला 45 वर्षीय शख्स का शव


Raebareli Youth Found Hanging: हरचंदपुर थाना क्षेत्र के पहराखेड़ा गांव में शनिवार को उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक 45 वर्षीय युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में खेत में लगे पेड़ से लटकता हुआ पाया गया. राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस मामले की गुत्थी सुलझाने में जुट गई है.

खेत की ओर गए ग्रामीणों ने देखा शव

जानकारी के अनुसार, हरचंदपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पहराखेड़ा (मजरे जोहवाशर्की) निवासी मनोज कुमार प्रजापति (45) का शव गांव के बाहर एक खेत में पेड़ से फांसी के फंदे पर लटका मिला. सुबह जब ग्रामीण खेतों की ओर निकले, तो शव देख उनके होश उड़ गए. देखते ही देखते मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई.

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परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के घर में चीख-पुकार मच गई. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि युवक ने आत्मघाती कदम उठाया है या इसके पीछे कोई अन्य संदिग्ध कारण है. मृतक के परिवार में मातम का माहौल है.

पुलिस की कार्रवाई

सूचना मिलने पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और साक्ष्य जुटाए. पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी. ग्रामीण अंचल में इस घटना को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं व्याप्त हैं.

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Tags: police investigation caseraebareli newssuspicious death UPyouth found hanging India
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