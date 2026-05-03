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Raebareli railway track body: रायबरेली में रेलवे ट्रैक पर युवक का शव मिलने से सनसनी, पुलिस जांच में जुटी

Raebareli railway track body: रायबरेली के हरचंदपुर क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर 45 वर्षीय युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है, प्रारंभिक तौर पर ट्रेन से कटकर मौत की आशंका जताई जा रही है.

By: Ranjana Sharma | Published: May 3, 2026 12:34:29 PM IST

रायबरेली में रेलवे ट्रैक पर युवक का शव
रायबरेली में रेलवे ट्रैक पर युवक का शव


Raebareli railway track body: रायबरेली हरचंदपुर थाना क्षेत्र के टांडा गांव के पास रविवार को रेलवे ट्रैक पर एक 45 वर्षीय युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया. राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. प्रथम दृष्टया मौत का कारण ट्रेन की चपेट में आना बताया जा रहा है, हालांकि पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

परिजनों में मचा कोहराम

जानकारी के अनुसार, मृतक की शिनाख्त दिनेश (45 वर्ष) के रूप में हुई है, जो हरचंदपुर थाना क्षेत्र के मुबारकपुर गांव का निवासी था. युवक का शव टांडा के पास रेलवे लाइन पर क्षत-विक्षत अवस्था में पाया गया. जैसे ही युवक की मौत की खबर उसके गांव मुबारकपुर पहुंची, परिवार में चीख-पुकार मच गई. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

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पलिस कर रही है जांच

घटना की सूचना मिलते ही हरचंदपुर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. हरचंदपुर थाना प्रभारी प्रवीण सिंह का कहना है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. शुरुआती जांच में मामला ट्रेन से कटने का लग रहा है, लेकिन मौत के सही कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा. सभी पहलुओं पर गंभीरता से जांच की जा रही है.

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Tags: harchandpur accidentraebareli railway track body
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