Rahul Yadav death case: रायबरेली में 17 दिन बाद कब्र से निकाला गया शव, मां ने लगाया हत्या का आरोप

Rahul Yadav death case: रायबरेली में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है. जिस बेटे को मां ने भारी मन से गंगा की गोद में सुपुर्द-ए-खाक किया था, उसी की मौत का सच जानने के लिए अब उसकी लाश को कब्र से बाहर निकालना पड़ा.कटनी ऊंचाहार के कंदरावां गांव में हुई इस कार्रवाई के बाद से गांव में चर्चाओं का बाजार गर्म है और हर कोई यही पूछ रहा है कि राहुल की मौत आखिर कैसे हुई.

17 दिन बाद रेत से निकला ‘राज’

बता दें कि कंदरावां निवासी राहुल यादव की बीते 16 अप्रैल को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. 17 अप्रैल को परिजनों ने नम आंखों से पूरे तीर खरौली गंगा घाट पर शव को दफन कर अंतिम संस्कार कर दिया था. उस समय सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन यह शांति ज्यादा देर कायम नहीं रह सकी.

मां ने लगाया हत्या का आरोप

मामले ने नया मोड़ तब लिया जब मृतक राहुल की मां अनीता ने चुप्पी तोड़ी. मां का आरोप है कि राहुल की मौत प्राकृतिक नहीं थी, बल्कि एक साजिश के तहत उसकी हत्या की गई है. इंसाफ की मांग को लेकर उन्होंने जिलाधिकारी (DM) से शिकायत की, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया.

खुदाई कर निकाला शव

रविवार सुबह करीब 9 बजे गंगा घाट पर भारी पुलिस बल और प्रशासनिक टीम पहुंची. नायब तहसीलदार शम्भू शरण पांडे और कार्यवाहक कोतवाल संजय कुमार शर्मा की मौजूदगी में शव को बाहर निकालने के लिए खुदाई शुरू की गई. काफी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया और पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. कार्यवाहक कोतवाल संजय शर्मा ने बताया कि मां की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए शव को बाहर निकालने की कार्रवाई की गई है. अब पूरे मामले की सच्चाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आएगी. घटना के बाद पूरे इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं. बड़ा सवाल यह है कि क्या राहुल की मौत के पीछे कोई साजिश है या यह एक हादसा था. पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है.

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