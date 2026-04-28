रणचंडी बनीं महिलाएं! रायबरेली से मंत्री का सपा-कांग्रेस पर बड़ा चुनावी हमला

Raebareli News: सम्मेलन के मुख्य अतिथि और यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने मंच से सीधा प्रहार करते हुए कहा कि ३३प्रतिशत आरक्षण विधेयक का विरोध कर कांग्रेस और सपा ने दिखा दिया कि उनकी सोच में महिलाओं का स्थान कहां है.

सपा के शासनकाल पर तीखा तंज

​मंत्री राकेश सचान यहीं नहीं रुके, उन्होंने सपा के पुराने शासनकाल की याद दिलाते हुए तीखा तंज कसा. उन्होंने कहा कि सपा की मानसिकता तो हमेशा से महिला विरोधी रही है, जिसका गवाह उत्तर प्रदेश का काला इतिहास रहा है. आज योगी राज में बेटियाँ बेखौफ हैं और महिलाएं स्वावलंबन की नई इबारत लिख रही हैं. सम्मेलन के दौरान जिलाध्यक्ष बुद्धिलाल पासी ने भी तल्ख तेवर दिखाए और साफ कहा कि महिलाओं के हक पर डाका डालने वाली जोड़ी (सपा-कांग्रेस) को आने वाले चुनाव में आधी आबादी करारा जवाब देगी.

​सड़कों पर जोश, मंच से ललकार

पदयात्रा के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष रंजना चौधरी और सुधा अवस्थी की अगुवाई में उमड़ी महिलाओं की भीड़ ने सियासी माहौल गरमा दिया. मंच पर मौजूद पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष पूर्णिमा श्रीवास्तव, शीला सिंह और अनीता श्रीवास्तव जैसी कद्दावर नेत्रों ने एक सुर में कहा कि अब महिलाएं ‘वोट बैंक’ नहीं, बल्कि प्रदेश की ‘भाग्य विधाता’ हैं. इस दौरान देवेंद्र सिंह, शरद सिंह, मीडिया प्रभारी विनय शुक्ला सहित भारी संख्या में भाजपा योद्धाओं ने अपनी उपस्थिति से विपक्ष को कड़ा संदेश दिया. पदयात्रा से लेकर सम्मेलन के समापन तक, पूरे रायबरेली में सिर्फ ‘नारी शक्ति’ के संकल्पों की गूंज सुनाई दी.

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