Raebareli encounter: रायबरेली में पुलिस मुठभेड़, पैर में गोली लगने से 50 हजार का इनामी बदमाश गिरफ्तार

Raebareli encounter: रायबरेली. जनपद में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ‘ऑपरेशन क्लीन’ पूरी रफ्तार से जारी है. रविवार तड़के डलमऊ पुलिस और शातिर बदमाशों के बीच हुई खूनी मुठभेड़ में 50 हजार का इनामी गैंगस्टर नजमुद्दीन पुलिस की गोली का शिकार हो गया. अंधेरे का फायदा उठाकर बदमाश ने पुलिस टीम पर फायर झोंक दिया था, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में वह घायल हो गया. हालांकि, उसका एक दुस्साहसी साथी चकमा देकर भागने में सफल रहा.

मकनपुर तिराहे पर जाल बिछाए बैठी थी पुलिस

​मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस अधीक्षक रवि कुमार के निर्देश पर डलमऊ पुलिस की टीम अपराधियों की धरपकड़ के लिए मकनपुर तिराहे पर जाल बिछाए बैठी थी. तभी सुबह करीब 01:35 बजे एक संदिग्ध कंटेनर (UP21BN6720) आता दिखाई दिया. पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो ड्राइवर ने रफ्तार बढ़ा दी. आईटीबीपी कैंप के पास ग्राम भटनी हार के करीब पुलिस ने घेराबंदी की तो बदमाशों ने खुद को घिरता देख तमंचे से फायरिंग शुरू कर दी.

​गोली लगते ही जमीन पर गिरा नजमुद्दीन

​पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ मोर्चा संभाला और जवाबी फायरिंग की. पुलिस की एक गोली बदमाश नजमुद्दीन (निवासी बरेली) के बाएं पैर में जा लगी, जिससे वह लहुलुहान होकर वहीं गिर पड़ा. पुलिस ने उसे तुरंत दबोच लिया, जबकि उसका साथी मो. सुबीन (निवासी मुरादाबाद) अंधेरे और झाड़ियों का फायदा उठाकर रफूचक्कर हो गया. घायल बदमाश को पहले सीएचसी डलमऊ और फिर हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया है.

बरामदगी और आपराधिक चिट्ठा

​पुलिस ने मौके से एक अवैध तमंचा (315 बोर), दो खोखा कारतूस और वारदात में इस्तेमाल कंटेनर बरामद किया है. पकड़ा गया आरोपी नजमुद्दीन कोई मामूली अपराधी नहीं है; उस पर रायबरेली और वाराणसी समेत कई जिलों में गोवध निवारण अधिनियम, पशु क्रूरता और शस्त्र अधिनियम के गंभीर मामले दर्ज हैं. वह डलमऊ थाने से गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था और उस पर पुलिस ने 50 हजार रुपये का इनाम घोषित कर रखा था.अब पुलिस फरार आरोपी सुबीन की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है. इस एनकाउंटर के बाद इलाके के अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है.