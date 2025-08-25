Home > उत्तर प्रदेश > Raebareli News: राना बेनी माधव बक्श सिंह की 221वीं जयंती पर हुआ, भाव समर्पण कार्यक्रम

Raebareli News: बैसवारे की माटी में जन्में जिले की आन-मान और शान कहे जाने वाले अमर सेनानी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के महानायक व अवध केसरी राना बेनी माधव बक्श सिंह की 221वीं जयंती के उपलक्ष्य में भाव समर्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया। राना बेनी माधव बक्श सिंह स्मारक समिति की तरफ से शहर के फिरोज गांधी कॉलेज के सभागार में भाव समर्पण एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया।

शिवप्रसाद यादव की रिपोर्ट, Raebareli News: बैसवारे की माटी में जन्में जिले की आन-मान और शान कहे जाने वाले अमर सेनानी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के महानायक व अवध केसरी राना बेनी माधव बक्श सिंह की 221वीं जयंती के उपलक्ष्य में भाव समर्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया। राना बेनी माधव बक्श सिंह स्मारक समिति की तरफ से शहर के फिरोज गांधी कॉलेज के सभागार में भाव समर्पण एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। भाव समर्पण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री लोक निर्माण विभाग कुंवर बृजेश सिंह ने राना की अश्वरोही प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। मुख्य अतिथि का स्वागत समिति के अध्यक्ष राघवेंद्र प्रताप सिंह, संरक्षक पूर्व विधायक इंद्रेश विक्रम सिंह, दिनेश सिंह चौहान ने बुके देकर किया।

राज्य मंत्री बृजेश सिंह ने क्या कहा? 

 भाव समर्पण कार्यक्रम में आए अतिथियों को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री बृजेश सिंह ने कहा कि राना बेनी माधव बक्श सिंह की गौरव गाथा का गुणगान अवश्य होना चाहिए। राणा बेनी माधव के साहस का वर्णन करते हुए कहा कि 1857 की क्रांति में दिल्ली, कानपुर और लखनऊ की पराजय के बाद भी बैसवारा के राना बेनी माधव ने लॉर्ड कैनिंग के सामने समर्पण नहीं किया। उनकी वीरता और सैन्य कौशल का प्रमाण है कि वे तात्या टोपे के साथ उन दो सेनानियों में शामिल थे, जिन्हें वास्तविक स्वतंत्रता सेनानी की संज्ञा दी गई। राना बेनी माधव बख्श सिंह स्मारक समिति ने जिस तरह से अपने पूर्वजों को संजोने का काम किया है, वह वास्तव में बहुत ही तारीफ के योग्य है। हमें अमर सेनानियों के इतिहास के बारे में जानकारी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि समिति की तरफ से उनकी स्मृति में बनवाएं जा रहे सभागार का जब उद्घाटन होगा, उस समय हम अवश्य आएंगे। इसके साथ ही उन्होंने शंकरपुर गांव तक जाने वाली सड़क को तीन मीटर से अधिक चौड़ी करने का प्रस्ताव पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों से भेजने को कहा। उन्होंने कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री जी से मिलकर सड़क को चौड़ीकरण कराने का प्रस्ताव पास कराया जाएगा। 

सदर विधायक अदिति सिंह ने क्या कहा?

सदर विधायक अदिति सिंह ने कहा कि आजादी की असली ललक संगठित रूप से 1857 में देखने को मिली थी। जब एक साथ देश में अलग-अलग जगहों पर आंदोलन शुरू किया गया था। बुंदेलखंड में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने बागडोर संभाली थी तो कानपुर में तात्या टोपे ने। वहीं अवध क्षेत्र में जिस नायक ने अंग्रेजों से मोर्चा लिया था, उस अमर नायक का नाम था राना बेनी माधव बख्श सिंह। शंकरगंज स्टेट के राजा अपने हजारों वीर सैनिकों के साथ मोर्चा लेने के लिए मैदान में निकल पड़े थे। उनके साथ में कंधा से कंधा मिलाकर साथ देने वालों में वीर सेनानी वीरा पासी को कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने अवध क्षेत्र में आंदोलन को गति प्रदान की थी। उनकी ओर से जलाई गई अलख के बाद हम लोग 90 वर्षों तक अंग्रेजों से लड़ते रहे और हजारों नायकों की वजह से ही हमें आजादी मिली थी। आज अगर हम लोग सुरक्षित हैं तो उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे सैनिकों का है। समिति के अध्यक्ष राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि भाव समर्पण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता सेनानी बेनी माधव की स्मृति को संजोना और युवा पीढ़ी को उनके बलिदान से परिचित कराना है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आशीर्वाद से जिले में सभागार का निर्माण हो रहा है। उसका निर्माण पूरा होते ही सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों ही समिति की तरफ से कराया जाएगा। 
समिति ने इन बच्चों को किया सम्मानित

राना बेनी माधव बक्श सिंह स्मारक समिति द्वारा  एक सप्ताह में कराई गई विभिन्न प्रतियोगिता के बच्चों को सम्मानित भी किया गया।  चित्र प्रतियोगिता के प्ले ग्रुप को में श्री हेमकुंड पब्लिक स्कूल की अरवी को प्रथम, राइजिंग चाइल्ड स्कूल की शिवि सोनकर को द्वितीय तथा वीणा पाणी इंटर कॉलेज की परी को तृतीय स्थान प्राप्त करने के लिए पुरस्कृत किया गया। वही कक्षा 1 से 2 के ग्रुप में केंद्रीय विद्यालय की संध्या वर्मा, दयावती मोदी पब्लिक स्कूल की आर्य जायसवाल के अथर्व वर्मा को पुरस्कृत किया गया। कक्षा 3 से 5 के ग्रुप में बीएसएस की आराध्य यादव को प्रथम, केंद्रीय विद्यालय की संवि सिंह यादव को द्वितीय, विबग्योर पब्लिक स्कूल की महिमा को तृतीय तथा ऑपरेशन सिंदूर ग्रुप  में अपनी कला की प्रतिभा का लोहा मनाने वाली सेंट पीटर्स स्कूल की शताक्षी वत्स को प्रथम,  चिन्मया विद्यालय के आयुष कुमार को द्वितीय स्थान, दयावती मोदी पब्लिक स्कूल की श्रेया को तृतीय स्थान प्राप्त करने के लिए सम्मानित किया गया। डिबेट प्रतियोगिता में शामिल पक्ष से रुद्र प्रताप सिंह को प्रथम ,अनुष्का मिश्रा को द्वितीय, अचलेश मिश्रा को तृतीय स्थान तथा विपक्ष से सेजल सिंह को प्रथम, कपूरिका खन्ना को द्वितीय,अलीशा बानो को तृतीय स्थान प्राप्त करने पर मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया।

