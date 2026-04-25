Raebareli murder case: शराब की सनक, नशेड़ी पड़ोसी ने बुजुर्ग महिला को डंडे से पीटा; फिर गला दबाकर मार डाला

Raebareli murder case: रायबरेली जनपद के शिवगढ़ थाना क्षेत्र में रिश्तों और इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक रूहानी वारदात सामने आई है. यहाँ एक कलयुगी पड़ोसी ने शराब के नशे में चूर होकर एक 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला की बेरहमी से हत्या कर दी. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घटना के महज 2 घंटे के भीतर ही आरोपी को दबोच लिया है. सीओ महराजगंज प्रदीप कुमार ने इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है.

क्या था पूरा मामला?

मिली जानकारी के अनुसार, ग्राम कोडर मजरे दहीगवा निवासी शिवम सिंह ने पुलिस को सूचना दी कि उनकी दादी की छोटी बहन रामप्यारी सिंह (70 वर्ष) की उनके पड़ोसी कपिल सिंह ने हत्या कर दी है. घटना की गंभीरता को देखते हुए शिवगढ़ पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने तुरंत मौके पर पहुँचकर साक्ष्य जुटाए और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

शराब, विवाद और फिर खूनी खेल

पुलिस की कड़ी पूछताछ में आरोपी कपिल सिंह ने जो खुलासा किया, उसे सुनकर रूह कांप जाए. आरोपी ने बताया कि 24 अप्रैल की रात वह अपने एक साथी के साथ जमकर शराब पी रखी थी. नशे की हालत में वह शिवम के घर के आंगन में रखे तखत पर लेटने चला गया. जब बुजुर्ग रामप्यारी ने उसे टोकते हुए विरोध किया, तो कपिल आगबबूला हो गया.

गुस्से में आकर कपिल ने पास पड़े डंडे से वृद्धा पर ताबड़तोड़ प्रहार कर उन्हें लहुलुहान कर दिया. जब वृद्धा घायल होकर गिर पड़ी, तो आरोपी ने अपने साथी के उकसावे पर उनका गला दबाकर मौत की नींद सुला दिया. पकड़े जाने के डर से उसने शव को कमरे में बोरों से ढक दिया और मौके से फरार हो गया.

पुलिस की घेराबंदी और गिरफ्तारी

सीओ महराजगंज प्रदीप कुमार के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने मुखबिर की सटीक सूचना पर आरोपी को ग्राम मदा का पुरवा स्थित नहर पुलिया के पास से घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया डंडा (आला कत्ल) भी बरामद कर लिया है.

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