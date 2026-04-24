Raebareli News: स्मार्ट बहनें, स्मार्ट रायबरेली! विधायक अदिति सिंह ने आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को दिया सबसे बड़ा तोहफा

Raebareli MLA Aditi Singh: रायबरेली सदर विधानसभा में विकास की बयार और ‘नारी शक्ति’ के सम्मान का एक नया अध्याय जुड़ गया है. शुक्रवार को बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा आयोजित ‘नारी शक्ति वंदन’ कार्यक्रम में सदर विधायक अदिति सिंह ने न केवल आंगनबाड़ी केंद्रों का तोहफा दिया, बल्कि आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के हाथों में ‘स्मार्टफोन’ थमाकर उन्हें डिजिटल इंडिया की मुख्यधारा से जोड़ दिया.

​लोकार्पण की झड़ी, 95 केंद्रों का लक्ष्य

​विधायक अदिति सिंह ने राही और अमावां ब्लॉक को मिलाकर कुल 50 नवनिर्मित आंगनबाड़ी केंद्रों का भव्य लोकार्पण किया. उन्होंने बताया कि विकास का पहिया यहीं नहीं रुकने वाला. लगभग 45 और केंद्रों पर काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, जिनका लोकार्पण भी आने वाले कुछ महीनों में कर दिया जाएगा. कुल मिलाकर 95 आधुनिक केंद्रों के साथ सदर विधानसभा एक मिसाल पेश करने जा रही है.विधायक ने कहा कि हमारे जनपद में, खासकर मेरी विधानसभा में प्रदेश में सबसे अधिक आंगनबाड़ी केंद्र बनाए गए हैं. इसके लिए मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विभागीय मंत्री का आभार व्यक्त करती हूँ.

अब रिपोर्टिंग होगी ‘फटाफट’

​कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहा 411 स्मार्टफोन का वितरण. अदिति सिंह ने खुद अपने हाथों से आंगनबाड़ी बहनों को मोबाइल सौंपे. विधायक ने कहा कि अक्सर आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को रिपोर्टिंग और डेटा मैनेजमेंट में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब ये ‘डिजिटल शस्त्र’ उनके काम को आसान बनाएंगे. अब सरकारी योजनाओं का लाभ पात्रों तक पहुँचाना और उसकी जानकारी विभाग को देना ‘एक क्लिक’ का काम होगा.

​प्रशासन की थपथपाई पीठ, बहनों को दी बधाई

​अदिति सिंह ने इस सफल आयोजन के लिए जिला प्रशासन के सहयोग की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन के सक्रिय सहयोग के बिना यह उपलब्धि संभव नहीं थी. साथ ही उन्होंने आंगनबाड़ी बहनों की ‘अथक मेहनत’ को सलाम करते हुए उन्हें नए केंद्रों और स्मार्टफोन के लिए बधाई दी. कार्यक्रम के दौरान मौजूद लोगों में भारी उत्साह देखा गया. विधायक की इस सक्रियता ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि रायबरेली के विकास और महिला सशक्तिकरण के लिए वह पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं.इस मौके पर राही बीडीओ गौरी राठौर व जिला कार्यक्रम अधिकारी सुरेंद्र कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे.

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