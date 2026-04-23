Raebareli Jail Road: रायबरेली में विकास की रफ्तार तेज,  जेल रोड का कायाकल्प, विधायक  ने किया शिलान्यास

Raebareli Jail Road: रायबरेली के सबसे व्यस्त मार्गों में शामिल जेल रोड अब जल्द ही नई पहचान के साथ नजर आएगी. लंबे समय से खराब सड़क और जाम की समस्या से जूझ रहे लोगों को राहत देने के लिए सदर विधायक अदिति सिंह ने करोड़ों की लागत से सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया. इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, स्थानीय लोग और अधिकारी मौजूद रहे.

₹9 करोड़ से 2.350 किमी सड़क होगी दुरुस्त

पुलिस लाइन चौराहे से मामा चौराहा ओवरब्रिज तक करीब 2.350 किलोमीटर लंबे मार्ग का निर्माण लगभग 901.13 लाख रुपये की लागत से किया जाएगा. इस परियोजना के पूरा होने के बाद यह सड़क पूरी तरह से नई और बेहतर स्थिति में होगी.

जाम और खराब सड़क से मिलेगी राहत

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