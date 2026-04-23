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Raebareli Jail Road: रायबरेली में विकास की रफ्तार तेज,  जेल रोड का कायाकल्प, विधायक  ने किया शिलान्यास

Raebareli Jail Road: रायबरेली में जेल रोड के सुदृढ़ीकरण के लिए करीब ₹9 करोड़ की परियोजना का शिलान्यास किया गया. 2.350 किमी लंबी सड़क बनने से जाम और खराब सड़क की समस्या से राहत मिलेगी. विधायक अदिति सिंह ने गुणवत्ता और समयसीमा पर विशेष जोर दिया.

By: Ranjana Sharma | Published: April 23, 2026 2:04:54 PM IST

रायबरेली में जेल रोड का मेकओवर,बनेगी नई सड़क
रायबरेली में जेल रोड का मेकओवर,बनेगी नई सड़क


Raebareli Jail Road: रायबरेली के सबसे व्यस्त मार्गों में शामिल जेल रोड अब जल्द ही नई पहचान के साथ नजर आएगी. लंबे समय से खराब सड़क और जाम की समस्या से जूझ रहे लोगों को राहत देने के लिए सदर विधायक अदिति सिंह ने करोड़ों की लागत से सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया. इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, स्थानीय लोग और अधिकारी मौजूद रहे.

₹9 करोड़ से 2.350 किमी सड़क होगी दुरुस्त

पुलिस लाइन चौराहे से मामा चौराहा ओवरब्रिज तक करीब 2.350 किलोमीटर लंबे मार्ग का निर्माण लगभग 901.13 लाख रुपये की लागत से किया जाएगा. इस परियोजना के पूरा होने के बाद यह सड़क पूरी तरह से नई और बेहतर स्थिति में होगी.

जाम और खराब सड़क से मिलेगी राहत

विधायक अदिति सिंह ने कहा कि जेल रोड शहर की लाइफलाइन है, जहां भारी ट्रैफिक के कारण सड़क की हालत बेहद खराब हो गई थी. इस निर्माण कार्य से न केवल जाम की समस्या कम होगी बल्कि व्यापार, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े लोगों को भी राहत मिलेगी. कार्यक्रम के दौरान विधायक ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं होना चाहिए. साथ ही, काम को तय समयसीमा में पूरा करने की सख्त हिदायत दी गई.

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Tags: jail road projectraebareli news
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