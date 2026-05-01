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Raebareli jail inspection: रायबरेली में डीएम-एसपी की रेड से जेल में खलबली, बैरकों की तलाशी, खाना भी चखा

Raebareli jail inspection: रायबरेली जिला कारागार में डीएम सरनीत कौर ब्रोका और एसपी रवि कुमार की औचक रेड से हड़कंप मच गया. अधिकारियों ने बैरकों की सघन तलाशी ली, जेल के किचन में पहुंचकर भोजन की गुणवत्ता जांची और खाने का स्वाद भी चखा.

By: Ranjana Sharma | Last Updated: May 1, 2026 12:42:45 PM IST

रायबरेली जेल में डीएम-एसपी ने किया औचक निरीक्षण
रायबरेली जेल में डीएम-एसपी ने किया औचक निरीक्षण


Raebareli jail inspection: रायबरेली जिला कारागार में उस समय हड़कंप मच गया, जब जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका और पुलिस अधीक्षक रवि कुमार भारी लाव-लश्कर के साथ औचक निरीक्षण करने पहुंच गए. अफसरों की इस ‘सरप्राइज विजिट’ से जेल प्रशासन के हाथ-पांव फूल गए. डीएम और एसपी ने न केवल बैरकों की सघन तलाशी ली, बल्कि बंदियों के खाने से लेकर उनकी सेहत तक का पूरा हिसाब-किताब मांगा.

​रसोई में पहुंचे डीएम-एसपी

​निरीक्षण के दौरान अधिकारी सीधे जेल की पाकशाला (किचन) पहुंचे. वहां डीएम ने सफाई व्यवस्था को बारीकी से देखा और बंदियों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता की जांच की. उन्होंने स्पष्ट लहजे में कहा कि खाने में कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. इसके साथ ही पेयजल और प्रकाश व्यवस्था को लेकर भी अधिकारियों को कड़ी हिदायत दी गई.

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​अस्पताल और बैरकों का लिया जायजा

​डीएम-एसपी ने एक-एक बैरक का भ्रमण कर वहां की स्थिति देखी. जेल अस्पताल में भर्ती मरीजों के पास पहुंचकर उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जानकारी ली.इस दौरान उन्होंने ​सख्त निर्देश दिए कि जेल की हर गतिविधि जेल मैनुअल के अनुसार ही होनी चाहिए. सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी स्तर पर ढिलाई मिलने पर सख्त कार्रवाई होगी. बीमार बंदियों को समय पर और समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए. इस औचक निरीक्षण के दौरान जेल अधीक्षक प्रभात सिंह, जेलर हिमांशु रौतेला सहित भारी संख्या में पुलिस बल और जेल प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे. अधिकारियों के जाते-जाते तक जेल परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बना रहा.

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Tags: dm sp raidraebareli jail inspection
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