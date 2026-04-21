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Raebareli News: रायबरेली में होमगार्ड भर्ती परीक्षा का महाकुंभ, नकलचियों की खैर नहीं, DM-SP ने तैयार किया ‘चक्रव्यूह’

Raebareli News: रायबरेली में होमगार्ड भर्ती परीक्षा 25 से 27 अप्रैल तक 10 केंद्रों पर दो पालियों में आयोजित होगी, हर पाली में 3504 परीक्षार्थी शामिल होंगे, DM-SP ने नकल रोकने के लिए सख्त निर्देश दिए, मजिस्ट्रेट 3 घंटे पहले पहुंचेंगे, सभी केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा और सीसीटीवी निगरानी रहेगी.

By: Ranjana Sharma | Last Updated: April 21, 2026 10:46:54 PM IST

DM-SP ने तैयार किया सख्त सुरक्षा प्लान,
DM-SP ने तैयार किया सख्त सुरक्षा प्लान,


Raebareli News: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित होमगार्ड्स इनरोलमेंट-2025 की लिखित परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने कमर कस ली है. परीक्षा को शुचितापूर्ण, नकलविहीन और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी सरनीत कौर एवं पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने केंद्र व्यवस्थापकों और मजिस्ट्रेटों के साथ अहम बैठक की.

​दो पालियों में होगी परीक्षा

जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद के 10 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा 25, 26 और 27 अप्रैल 2026 को आयोजित की जाएगी. परीक्षा प्रतिदिन दो पालियों में होगी. प्रथम पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और द्वितीय पाली दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी. जिले में हर पाली में कुल 3504 परीक्षार्थी भाग्य आजमाएंगे.

​तीन घंटे पहले पहुंचेंगे मजिस्ट्रेट

परीक्षा की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने कड़े निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि प्रत्येक केंद्र पर तैनात स्टैटिक मजिस्ट्रेट परीक्षा शुरू होने से कम से कम 3 घंटे पहले केंद्र पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे. मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिए गए हैं कि वे आवंटित केंद्रों की भौगोलिक स्थिति को पहले ही समझ लें. साथ ही, अभ्यर्थियों की सघन चेकिंग (फ्रिस्किंग) और सीसीटीवी कंट्रोल रूम की निगरानी में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

सुरक्षा के कड़े इंतजाम

​पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षा व्यवस्था का खाका खींचते हुए बताया कि परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती रहेगी. सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्र के मार्गों और वैकल्पिक रास्तों का पूर्व निरीक्षण कर लेंगे ताकि आवागमन में कोई बाधा न आए. परीक्षा सहायक, कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि और पुलिस बल के बीच बेहतर समन्वय के निर्देश दिए गए हैं.

बैठक में ये रहे मौजूद

कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित इस बैठक में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक आलोक सिंह, नगर मजिस्ट्रेट राम अवतार, जिला समन्वयक डॉ. श्रीकांत उपाध्याय, डीआईओएस संजीव कुमार सिंह, बीएसए राहुल सिंह समेत सभी सेक्टर व स्टैटिक मजिस्ट्रेट उपस्थित रहे.

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Tags: Home Guard Recruitment 2025raebareli news
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