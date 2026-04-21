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हादसा या साजिश? रायबरेली हाईवे पर मिला खून से सना शव, पुलिस ने शुरू की जांच

Raebareli Highway Mystery: रायबरेली में बांदा-बहराइच स्टेट हाईवे पर स्थित नरबिला पुल के पास एक युवक का खून से लथपथ शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस ने युवक की शिनाख्त के लिए काफी कोशिश की गई, लेकिन उसकी पहचान अब तक एक पहेली बनी हुई है.

By: Preeti Rajput | Published: April 21, 2026 11:29:10 AM IST

रायबरेली में एक युवक का खून से लथपथ शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई.
रायबरेली में एक युवक का खून से लथपथ शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई.


Raebareli Highway Mystery: रायबरेली में मंगलवार की सुबह जब सूरज की पहली किरण के साथ लोग घरों से टहलने निकले, तो उन्हें क्या पता था कि रास्ते में मौत का खौफनाक मंजर उनका इंतजार कर रहा है. शिवगढ़ थाना क्षेत्र के बांदा-बहराइच स्टेट हाईवे पर स्थित नरबिला पुल के पास एक युवक का खून से लथपथ शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. शव को देखते ही राहगीरों के पैर ठिठक गए और कुछ ही पलों में वहां भीड़ जमा हो गई.

खून से सनी सड़क, हाईवे पर हड़कंप

सड़क किनारे युवक का शव जिस हाल में मिला, उसे देखकर हर कोई सिहर उठा. आनन-फानन में स्थानीय लोगों ने डायल 112 और शिवगढ़ पुलिस को फोन खड़काया. सूचना मिलते ही पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई मौके पर पहुंचीं. पुलिस ने घटनास्थल की घेराबंदी कर साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए. युवक की शिनाख्त के लिए काफी कोशिश की गई, लेकिन उसकी पहचान अब तक एक पहेली बनी हुई है.

एक्सीडेंट है या साजिश? चर्चाओं का बाजार गर्म

पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, लेकिन मौत की असली वजह को लेकर क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं. पुलिस का मानना है कि यह किसी तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से हुआ सड़क हादसा हो सकता है. वहीं, स्थानीय लोग इसे संदिग्ध मान रहे हैं. मौके पर मौजूद भीड़ में दबी जुबान से लोग हत्या की आशंका भी जता रहे हैं.

सोशल मीडिया का सहारा ले रही खाकी

थाना प्रभारी निरीक्षक राजीव सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह सड़क दुर्घटना का मामला लग रहा है, लेकिन पुलिस हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है. उन्होंने कहा कि मृतक की शिनाख्त के लिए आसपास के गांवों में सूचना भिजवाई गई है और सोशल मीडिया पर भी मृतक की तस्वीरें साझा की गई हैं ताकि परिजनों का पता लगाया जा सके.

इलाके में खौफ का माहौल

नरबिला पुल के पास मिली इस लाश ने लोगों के मन में डर पैदा कर दिया है. हाईवे पर सुरक्षा और गश्त को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं. फिलहाल पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके बाद ही मौत के असली कारणों से पर्दा उठ सकेगा.
 
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Tags: raebareliRaebareli Highway MysteryUP News
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