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Raebareli Suicide Case: पहले किया बेटी का कन्यादान, फिर पिता ने दे दी जान, सुसाइड की वजह जान हर कोई रह गया हैरान

Raebareli Suicide Case: रायबरेली के हरचंदपुर थाना क्षेत्र के सोममऊ गांव में एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां बेटी की विदाई से कुछ घंटे पहले पिता कौशल का शव पेड़ से लटका मिला. परिवार के मुताबिक वह बेटी की शादी के खर्च और कर्ज को लेकर मानसिक तनाव में थे.

By: Ranjana Sharma | Published: July 10, 2026 3:04:58 PM IST

बेटी की विदाई की तैयारी थी, पिता ने दुनिया को कह दिया अलविदा
बेटी की विदाई की तैयारी थी, पिता ने दुनिया को कह दिया अलविदा


Raebareli Suicide Case: उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले से एक ऐसी दर्दनाक घटना सामने आई है, जिसने शादी की खुशियों को पलभर में मातम में बदल दिया. जिस घर में बेटी की विदाई की तैयारियां चल रही थीं, उसी घर में कुछ घंटों बाद पिता की मौत की खबर पहुंच गई. परिजन जहां नई जिंदगी की शुरुआत की तैयारियों में जुटे थे, वहीं अचानक मिली इस खबर ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया. शुरुआती जांच में आर्थिक तंगी और शादी के खर्च का दबाव सामने आ रहा है, हालांकि पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है.
 

विदाई की तैयारी और फिर अचानक गायब हो गए पिता

 
मामला रायबरेली जिले के हरचंदपुर थाना क्षेत्र के सोममऊ गांव का है. गांव निवासी कौशल के परिवार में तीन बेटियां और एक बेटा है. उनकी बड़ी बेटी खुशबू की शादी उन्नाव में तय हुई थी. 9 जुलाई को विवाह की सभी रस्में संपन्न हो चुकी थीं और गुरुवार सुबह बेटी की विदाई की तैयारियां चल रही थीं. इसी दौरान परिजनों ने गौर किया कि कौशल काफी देर से घर में दिखाई नहीं दे रहे हैं. इसके बाद परिवार और रिश्तेदारों ने उनकी तलाश शुरू की.
 

मंदिर के पीछे बाग में मिला शव, मच गया कोहराम

 
काफी खोजबीन के बाद घर से कुछ दूरी पर स्थित मंदिर के पीछे एक बाग में कौशल का शव पेड़ से लटका मिला. यह दृश्य देखकर परिजनों के होश उड़ गए और मौके पर चीख-पुकार मच गई. घटना की जानकारी मिलते ही हरचंदपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी.
 

पोस्टमार्टम के बाद हुआ अंतिम संस्कार

 
पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद परिजनों ने उनका अंतिम संस्कार कर दिया. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
 

बेटे ने बताया- शादी को लेकर तनाव में थे पिता

 
मृतक के बेटे सूरज ने बताया कि उसके पिता पिछले कई दिनों से बड़ी बहन की शादी को लेकर काफी तनाव में थे. उसने बताया कि शादी के खर्च को पूरा करने के लिए पिता ने कई लोगों से कर्ज लिया था. सूरज खुद बाहर काम करता है और उसने भी आर्थिक मदद की थी, लेकिन इसके बावजूद पिता मानसिक रूप से परेशान रहते थे.
 

शादी में बढ़ता गया आर्थिक दबाव

 
स्थानीय लोगों के अनुसार, बेटी की शादी में करीब पांच लाख रुपये खर्च हुए थे. कौशल पेशे से लकड़ी के फर्नीचर बनाने का काम करते थे. परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी. ऐसे में शादी का खर्च जुटाने के लिए उन्हें उधार और कर्ज का सहारा लेना पड़ा. ग्रामीणों का मानना है कि यही आर्थिक बोझ उन्हें लगातार मानसिक दबाव में रखे हुए था.
 

पुलिस हर पहलू की कर रही जांच

 
अपर पुलिस अधीक्षक आलोक सिंह ने बताया कि शुरुआती जांच में मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है. उन्होंने कहा कि मृतक के बेटे ने किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया है. न तो दहेज से जुड़ी कोई शिकायत सामने आई है और न ही किसी प्रकार की दुश्मनी की बात कही गई है. इसके बावजूद पुलिस सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच कर रही है.
 

बेटी की विदाई से पहले पिता को मिली अंतिम विदाई

 
इस घटना का सबसे गहरा असर उस बेटी पर पड़ा, जिसकी विदाई होनी थी. जिस दिन वह अपने नए जीवन की शुरुआत करने वाली थी, उसी दिन उसे अपने पिता को अंतिम विदाई देनी पड़ी. घर में गूंजने वाले शादी के गीत अचानक सिसकियों में बदल गए. रिश्तेदार और ग्रामीण भी इस घटना से स्तब्ध हैं.
 

पूरे गांव में शोक

 
घटना के बाद पूरे सोममऊ गांव में शोक का माहौल है. ग्रामीणों का कहना है कि कौशल अपनी बेटी की शादी को लेकर बेहद खुश थे, लेकिन आर्थिक जिम्मेदारियों का दबाव उनके लिए असहनीय साबित हुआ या नहीं, इसकी पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है.

Tags: raebareli suicide case
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