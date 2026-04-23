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रायबरेली में ‘स्पेशल 26’ स्टाइल ठगी! फर्जी क्राइम ब्रांच अफसर गिरफ्तार; अफसर बताकर लोगों को लगाता था चूना

Fake Police Officer Arrest: ​मामला शहर के जेल गार्डन रोड का है. यहाँ के निवासी मुनीष अग्रवाल को झांसा देते हुए आरोपी राणा प्रताप सिंह ने खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताया.

By: Shubahm Srivastava | Published: April 23, 2026 9:49:14 PM IST

रायबरेली में ‘स्पेशल 26’ स्टाइल ठगी
रायबरेली में ‘स्पेशल 26’ स्टाइल ठगी


Raebareli Fake Police Officer Arrest: फिल्म ‘स्पेशल 26’ की तर्ज पर खुद को क्राइम ब्रांच का बड़ा अफसर बताकर लोगों को चूना लगाने वाले एक शातिर ठग को कोतवाली नगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पकड़ा गया आरोपी न सिर्फ कमांडो की वर्दी पहनकर रौब झाड़ता था, बल्कि फर्जी आईडी कार्ड के जरिए लाखों के सौदे भी कर रहा था.

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​मकान खरीदने के नाम पर थमाए 21 लाख के चेक

​मामला शहर के जेल गार्डन रोड का है. यहाँ के निवासी मुनीष अग्रवाल को झांसा देते हुए आरोपी राणा प्रताप सिंह ने खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताया. मुनीष का एक नवनिर्मित मकान खरीदने के लिए आरोपी कमांडो की वर्दी में पहुँच गया और सात-सात लाख रुपये के तीन चेक थमा दिए. मकान मालिक को शक तब हुआ जब उसने सोशल मीडिया पर छानबीन की, जहाँ इस ‘अफसर’ की ठगी के कारनामे सामने आए.

सीओ सिटी ने किया मामले का खुलासा

​प्रेसवार्ता के दौरान मामले का खुलासा करते हुए सीओ सिटी अरुण कुमार नौहवार ने बताया कि पीड़ित की शिकायत मिलते ही पुलिस टीम सक्रिय हो गई थी. पुलिस अधीक्षक के निर्देशन और अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण में टीम ने घेराबंदी की. सीओ सिटी ने आगे जानकारी दी कि मुखबिर की सटीक सूचना पर आरोपी को खाली सहाट स्थित बंधा रोड के पास से दबोचा गया. तलाशी के दौरान उसके पास से यूपी पुलिस का फर्जी आईडी कार्ड और वर्दी वाली 8 फोटो बरामद हुई हैं.

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​पूछताछ में खुला राज: ‘आज भी शिकार की तलाश में था’

​गिरफ्तारी के बाद ठग ने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल लिया है. आरोपी ने बताया कि वह वर्दी और फर्जी आईडी के दम पर लोगों को डराकर ठगी करता था. आरोपी राणा प्रताप सिंह मूल रूप से जौनपुर जिले के बदलापुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है.

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Tags: Fake Police Officer ArrestProperty Fraud IndiaRaebareli Fraud CaseSpecial 26 Style ScamUP Crime News
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