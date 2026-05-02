Raebareli accident: गंगा एक्सप्रेसवे पर काल बनकर दौड़ा ट्रक, टायर फटने से मचा कोहराम

Raebareli accident: रफ्तार और अचानक आई तकनीकी खराबी ने नवनिर्मित गंगा एक्सप्रेसवे पर एक और भीषण हादसे को जन्म दे दिया. शनिवार सुबह डलमऊ कोतवाली क्षेत्र के कटघर गांव के पास एक अनियंत्रित ट्रक ने आगे जा रही कार को जबरदस्त टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भयानक थी कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार जौनपुर का एक परिवार जिंदगी और मौत के बीच जूझने लगा.

धमाके के साथ फटा टायर

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसा उस समय हुआ जब एक्सप्रेसवे पर यातायात सामान्य था. अचानक तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक का टायर जोरदार धमाके के साथ फट गया. चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और ट्रक अनियंत्रित होकर आगे चल रही कार से जा टकराया. टक्कर के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और लोग दहशत में आ गए. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और वह लोहे के ढेर में तब्दील हो गई. कार में सवार जौनपुर निवासी दंपति और उनका मासूम बेटा बुरी तरह फंस गए. आसपास के लोग हादसे का मंजर देखकर सहम गए.

कड़ी मशक्कत के बाद निकाले गए घायल

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और गंगा एक्सप्रेसवे की पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची. क्षतिग्रस्त कार में फंसे घायलों को बाहर निकालना बेहद मुश्किल था. काफी देर तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद दंपति और बच्चे को बाहर निकाला गया. पुलिस ने तुरंत एंबुलेंस के जरिए घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया. डॉक्टरों के मुताबिक दंपति की हालत फिलहाल स्थिर है, लेकिन मासूम बच्चे की स्थिति नाजुक बनी हुई है और उसका इलाज जारी है.

एक्सप्रेसवे की सुरक्षा पर सवाल

इस दर्दनाक हादसे के बाद एक बार फिर गंगा एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार और सुरक्षा इंतजामों को लेकर सवाल उठने लगे हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि हाईस्पीड वाहनों की वजह से आए दिन ऐसे हादसे हो रहे हैं, जिन पर नियंत्रण के लिए सख्त कदम जरूरी हैं.

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