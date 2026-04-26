Dowry harassment case: दहेज उत्पीड़न से तंग आकर विवाहिता ने दी जान, पति-सास गिरफ्तार

Dowry harassment case: उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के लालगंज थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां लालची ससुरालियों की प्रताड़ना से तंग आकर एक विवाहिता ने मौत को गले लगा लिया. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्यारोपी पति और सास को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है.

क्या है पूरा मामला?

पुलिस के मुताबिक, ग्राम मछियानारी मजरे भीरा गोविंदपुर की रहने वाली संतोषी का विवाह करीब दो वर्ष पूर्व रवि के साथ हुआ था. परिजनों का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद से ही ससुराल वाले कम दहेज का ताना देकर संतोषी को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे थे. रोज-रोज की किचकिच और जुल्म की इंतहा ने संतोषी को इस कदर तोड़ दिया कि बीते 24 अप्रैल को उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली.

पुलिस की छापेमारी और गिरफ्तारी

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक रवि कुमार के निर्देशन में आरोपियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया गया. रविवार को मुखबिर की सटीक सूचना पर लालगंज पुलिस टीम ने लालगंज रोड से घेराबंदी कर पति रविशंकर लोधी व सास मालती देवी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

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