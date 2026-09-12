Nephew Bhabhi Extramarital Affair: कमरे में भाभी के साथ भतीजा मिला आपत्तिजनक हालत में, चाचा ने देखा तो उड़ गए होश

Nephew Bhabhi Extramarital Affair: उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में चाचा ने भतीजे के भाभी से अवैध संबंध के शक में दोस्त के साथ मिलकर उसकी हत्या कर डाली. जांच की कड़ी में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके हत्याकांड का खुलासा कर दिया है.पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ है कि चाचा सुभाष ने अपने दोस्त उपेंद्र अवस्थी की हत्या इसलिए कर दी, क्योंकि उसे भतीजे के अपनी भाभी से अवैध संबंध का शक था.

पूरा मामला रायबरेली के भदोखर थाना क्षेत्र के पूरे रघुराज मजरे सरायदामू का है. रायबरेली के भदोखर थाना क्षेत्र के पूरे रघुराज मजरे सरायदामू के रहने वाले सरोज कुमार यादव ने 05 सितंबर, 2026 को अपने बेटे शिवम यादव के लापता होने की शिकायत पुलिस को दी. पुलिस ने जांच शुरू की तो अगले दिन यानी 6 सितंबर को शिवम का शव सई नदी से बरामद हुआ.

देवर और भाभी के बीच बने संबंध

फोन कॉल डिटेल और पूछताछ के आधार पर पुलिस ने सुभाष और उसके दोस्त उपेंद्र अवस्थी को धर दबोचा. पूछताछ में सुभाष ने बताया कि शिवम उसका भतीजा लगता था. वह अक्सर घर आता-जाता था. शुभम ने बताया कि शिवम का उसकी भाभी से अवैध संबंध बन गया. समझाने पर भी वह नहीं माना. सुभाष का कहना है कि समाज में भाभी के शिवम के साथ अवैध संबंधों के चलते समाज में बदनामी हो रही थी. इसके बाद सुभाष ने अपने दोस्त उपेंद्र अवस्थी के साथ मिलकर 4 सितंबर को शिवम की हत्या की साजिश रची.

कैसे लेकर गए सूनसान जगह पर

सुभाष ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि शिवम को सई नदी के पास बुलाने के लिए जमीन में गड़े धन का लालच दिया गया. पूरी प्लानिंग के तहत सुभाष ने शिवम को कोरचंदामऊ के लोधवारी पुल के पास बुलाया. 5 सितंबर 2026 की रात को दोनों ने मिलकर गमछे से शिवम का गला घोंट दिया और शव को सई नदी में फेंक दिया. उसका मोबाइल फोन भी नदी में डाल दिया.

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