Home > उत्तर प्रदेश > Raebareli Car Attack VIDEO: स्कूल जा रही मां-बेटी की कार को अचानक दबंगों ने घेरा, कैमरे में कैद हुआ बेहद भयावह मंजर! अंदर बैठी बच्ची रोती रही…

Raebareli Car Attack VIDEO: स्कूल जा रही मां-बेटी की कार को अचानक दबंगों ने घेरा, कैमरे में कैद हुआ बेहद भयावह मंजर! अंदर बैठी बच्ची रोती रही…

Raebareli Car Attack VIDEO: रायबरेली के जगतपुर में स्कूल जा रही मां-बेटी की कार पर ईंट-पत्थरों से हमला किया गया. वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने तीन नामजद आरोपियों को हिरासत में लिया.

By: Kajal Jain | Published: October 9, 2026 2:55:15 PM IST

Raebareli Car Attack VIDEO: स्कूल जा रही मां-बेटी की कार को अचानक दबंगों ने घेरा, कैमरे में कैद हुआ बेहद भयावह मंजर! अंदर बैठी बच्ची रोती रही...
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Raebareli Car Attack VIDEO: सुबह का वक्त था और एक मां अपनी 12 साल की बेटी को स्कूल छोड़ने जा रही थी. लेकिन रास्ते में अचानक कुछ ऐसा हुआ कि कार के अंदर बैठी बच्ची डर से चीखने लगी. आरोप है कि कुछ लोगों ने गाड़ी को घेर लिया और उस पर ईंट-पत्थर बरसाने शुरू कर दिए. देखते ही देखते कार के शीशे टूट गए और मां-बेटी घायल हो गईं. उत्तर प्रदेश के रायबरेली के जगतपुर इलाके की इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तीन नामजद आरोपियों को हिरासत में लिया है. आखिर इस हमले के पीछे क्या वजह थी? पुलिस मामले की जांच कर रही है.

रायबरेली के जगतपुर में कार पर ईंट-पत्थरों से हमला

यह खौफनाक वारदात रायबरेली के जगतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मुदवा गांव के पास हुई. रिद्धिमा सिंह अपनी बेटी को कार से स्कूल लेकर निकल थीं, तभी अचानक कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया. प्रत्यक्षदर्शियों और वायरल वीडियो के मुताबिक, हमलावरों ने कार के विंडशील्ड और खिड़कियों पर पत्थरों से ताबड़तोड़ वार किए, जिससे गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. इस अचानक हुए हमले से इलाके में दहशत फैल गई और मां-बेटी कार के अंदर ही फंसकर रह गईं.

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सोशल मीडिया पर वायरल हुआ खौफनाक वीडियो

हमले के दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे एक व्यक्ति कार के शीशे पर पत्थर मार रहा है और अंदर से दहशत में सहमी बच्ची के रोने की आवाजें आ रही हैं. इस वायरल फुटेज का संज्ञान लेते हुए पुलिस तुरंत हरकत में आई. पीड़िता रिद्धिमा सिंह की लिखित शिकायत पर जगतपुर पुलिस स्टेशन में बीएनएस (BNS) की गंभीर धाराओं (जैसे 191(2), 109, 115(2) आदि) के तहत केस दर्ज किया गया.

आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने क्या एक्शन लिया

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रितेश मिश्रा, आयुष मिश्रा और शिवम कुमार मिश्रा समेत कई अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज की. जगतपुर पुलिस और सर्किल ऑफिसर गिरजा शंकर त्रिपाठी के मुताबिक, पुलिस ने नामजद आरोपियों को तुरंत हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि वायरल वीडियो और डिजिटल एविडेंस को आधार बनाकर मामले की हर एंगल से गहन जांच की जा रही है.

पीड़िता ने लगाए गंभीर आरोप

इस मामले में पीड़ित परिवार की तरफ से कुछ गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं. परिवार का दावा है कि आरोपी पक्ष का संबंध एक स्थानीय ग्राम प्रधान से है और उन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है. इसके अलावा, यह भी चर्चा है कि इस हमले के पीछे कुछ दिन पहले एक दलित पीड़िता की मदद करने से जुड़ा पुराना विवाद भी हो सकता है. हालांकि, पुलिस का कहना है कि इन सभी दावों और आरोपों की सत्यता की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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Tags: UP Crime
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