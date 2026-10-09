Raebareli Car Attack VIDEO: स्कूल जा रही मां-बेटी की कार को अचानक दबंगों ने घेरा, कैमरे में कैद हुआ बेहद भयावह मंजर! अंदर बैठी बच्ची रोती रही...

Raebareli Car Attack VIDEO: सुबह का वक्त था और एक मां अपनी 12 साल की बेटी को स्कूल छोड़ने जा रही थी. लेकिन रास्ते में अचानक कुछ ऐसा हुआ कि कार के अंदर बैठी बच्ची डर से चीखने लगी. आरोप है कि कुछ लोगों ने गाड़ी को घेर लिया और उस पर ईंट-पत्थर बरसाने शुरू कर दिए. देखते ही देखते कार के शीशे टूट गए और मां-बेटी घायल हो गईं. उत्तर प्रदेश के रायबरेली के जगतपुर इलाके की इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तीन नामजद आरोपियों को हिरासत में लिया है. आखिर इस हमले के पीछे क्या वजह थी? पुलिस मामले की जांच कर रही है.

रायबरेली के जगतपुर में कार पर ईंट-पत्थरों से हमला

यह खौफनाक वारदात रायबरेली के जगतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मुदवा गांव के पास हुई. रिद्धिमा सिंह अपनी बेटी को कार से स्कूल लेकर निकल थीं, तभी अचानक कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया. प्रत्यक्षदर्शियों और वायरल वीडियो के मुताबिक, हमलावरों ने कार के विंडशील्ड और खिड़कियों पर पत्थरों से ताबड़तोड़ वार किए, जिससे गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. इस अचानक हुए हमले से इलाके में दहशत फैल गई और मां-बेटी कार के अंदर ही फंसकर रह गईं.

रायबरेली में स्कूल जा रही मां-बेटी की गाड़ी पर हमला, शीशा टूटने का वीडियो सामने आया.. रायबरेली के उड़वा गांव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है दावा किया जा रहा है कि स्कूल जा रही मां-बेटी की गाड़ी को कुछ लोगों ने रोककर हमला किया और गाड़ी का शीशा तोड़ दिया घटना के बाद पीड़ित पक्ष ने पुलिस से शिकायत कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है फिलहाल वायरल वीडियो और लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है जांच के बाद ही घटना की पूरी सच्चाई स्पष्ट हो पाएगी — 😊 NiTu 😊 (@NituTiw81600052) October 8, 2026

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ खौफनाक वीडियो

हमले के दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे एक व्यक्ति कार के शीशे पर पत्थर मार रहा है और अंदर से दहशत में सहमी बच्ची के रोने की आवाजें आ रही हैं. इस वायरल फुटेज का संज्ञान लेते हुए पुलिस तुरंत हरकत में आई. पीड़िता रिद्धिमा सिंह की लिखित शिकायत पर जगतपुर पुलिस स्टेशन में बीएनएस (BNS) की गंभीर धाराओं (जैसे 191(2), 109, 115(2) आदि) के तहत केस दर्ज किया गया.

दिनांक 07.10.2026 को थाना जगतपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम उड़वा में कार सवार महिला पर ईंट पत्थरों से हमला किए जाने की घटना व पुलिस द्वारा कृत कार्यवाही के संबंध में क्षेत्राधिकारी डलमऊ श्री गिरजाशंकर त्रिपाठी का #वक्तव्य– @Uppolice @dgpup @adgzonelucknow @Igrangelucknow https://t.co/NYFZgTDh50 — Raebareli Police (@raebarelipolice) October 8, 2026

आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने क्या एक्शन लिया

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रितेश मिश्रा, आयुष मिश्रा और शिवम कुमार मिश्रा समेत कई अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज की. जगतपुर पुलिस और सर्किल ऑफिसर गिरजा शंकर त्रिपाठी के मुताबिक, पुलिस ने नामजद आरोपियों को तुरंत हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि वायरल वीडियो और डिजिटल एविडेंस को आधार बनाकर मामले की हर एंगल से गहन जांच की जा रही है.

पीड़िता ने लगाए गंभीर आरोप

इस मामले में पीड़ित परिवार की तरफ से कुछ गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं. परिवार का दावा है कि आरोपी पक्ष का संबंध एक स्थानीय ग्राम प्रधान से है और उन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है. इसके अलावा, यह भी चर्चा है कि इस हमले के पीछे कुछ दिन पहले एक दलित पीड़िता की मदद करने से जुड़ा पुराना विवाद भी हो सकता है. हालांकि, पुलिस का कहना है कि इन सभी दावों और आरोपों की सत्यता की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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