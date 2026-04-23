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Raebareli accident: रायबरेली में मौत का तांडव, पति-पत्नी को कुचलकर 1 किमी तक घसीट ले गई बस, बेटा घायल

Raebareli accident: रायबरेली के ऊंचाहार में तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार दंपत्ति को टक्कर मारकर करीब 1 किमी तक घसीटा, जिससे दोनों की मौके पर मौत हो गई. उनका 10 वर्षीय बेटा गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में भर्ती है. पुलिस सीसीटीवी की मदद से आरोपी बस चालक की तलाश कर रही है.

By: Ranjana Sharma | Published: April 23, 2026 10:30:30 AM IST

पति-पत्नी को कुचलकर 1 KM तक घसीट ले गई बस
पति-पत्नी को कुचलकर 1 KM तक घसीट ले गई बस


Raebareli accident: ऊंचाहार क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया. तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार दंपत्ति को टक्कर मारने के बाद करीब एक किलोमीटर तक घसीटा, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मासूम बेटा जिंदगी की जंग लड़ रहा है. भीषण थी कि बस के नीचे फंसी बाइक से चिंगारियां निकलती रहीं, लेकिन चालक ने ब्रेक लगाने के बजाय रफ्तार और बढ़ा दी. करीब एक किलोमीटर तक घसीटे जाने के कारण बाइक सवार दंपत्ति के शरीर बुरी तरह क्षत-विक्षत हो गए और उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. सबीसपुर निवासी दशरथ (36) अपनी पत्नी माधुरी और 10 वर्षीय बेटे प्रिंस के साथ कल्याणी गांव स्थित ससुराल से लौट रहे थे. रात करीब 10:30 बजे, जब उनकी बाइक अरखा कोल्ड स्टोर के पास पहुंची, तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार अज्ञात बस ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी.

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1 किमी तक घसीटती रही बस

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टक्कर के बाद बाइक बस के अगले हिस्से में फंस गई थी. आरोपी चालक ने बस रोकने के बजाय भागने की कोशिश में एक्सीलेटर दबा दिया. बाइक सवार दंपत्ति को बस करीब एक किलोमीटर दूर ‘मनऊ का इंदारा’ तक घसीटती ले गई. हाईवे पर रगड़ खाने से बाइक से आग की लपटें और चिंगारियां निकल रही थीं, लेकिन चालक नहीं रुका. इस भीषण हादसे में 10 वर्षीय प्रिंस गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) ले जाया गया, जहां उसकी नाजुक हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया. फिलहाल बच्चा जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है.

पुलिस जांच में जुटी, आरोपी की तलाश जारी

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. कोतवाल अजय कुमार राय ने बताया कि अज्ञात बस और उसके चालक की तलाश के लिए टीमें लगाई गई हैं. हाईवे पर लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

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Tags: raebareli accident
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