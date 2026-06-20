Home > उत्तर प्रदेश > पति के नाइट ड्यूटी पर जाते ही देवर को घर पर बुला लेती खूबसूरत महिला, 3 साल तक बने अवैध संबंध और एक दिन…

पति के नाइट ड्यूटी पर जाते ही देवर को घर पर बुला लेती खूबसूरत महिला, 3 साल तक बने अवैध संबंध और एक दिन…

Raebareli Brother kills watchman Binda Prasad: पुलिस को आरोपी राजकिशोर ने बताया कि उसका बिंदा प्रसाद की पत्नी के साथ पिछले 3 साल से अवैध संबंध चल रहा था.

By: JP Yadav | Published: June 20, 2026 9:18:48 AM IST

पति के नाइट ड्यूटी पर जाते ही देवर को घर पर बुला लेती खूबसूरत महिला, 3 साल तक बने अवैध संबंध और एक दिन...
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Raebareli Watchman Binda Prasad Murder Case: उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में गार्ड राम सजीवन की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने मौसेरे भाई राजकिशोर को गिरफ्तार किया है. यह हत्या अवैध  संबंधों के चलते हुई. अवैध संबंधों के विरोध में मौसी के लड़के ने 15 जून, 2026 को रिश्ते में भाई की बांके (धारदार हथियार) से काटकर बेरहमी से हत्या कर दी. हत्या के समय रामसंजीवन खाना खाकर सोया हुआ था, ऐसे में हमले के दौरान कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दे सका. वहीं, पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घटना के 72 घंटों के अंदर गार्ड राम सजीवन की हत्या के इस मामले का सनसनीखेज खुलासा कर आरोपी मौसेरे भाई को गिरफ्तार कर लिया. 

पूरा मामला उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के बछरावां थाना क्षेत्र का है. हत्या का आरोप मौसेरे भाई राजकिशोर पर लगा है.  रायबरेली जिले के ठकुराइन खेड़ा गांव में बिंदा प्रसाद (45) अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रहते थे. उनकी नौकरी जल जीवन मिशन के तहत बन रही पानी की टंकी पर बतौर चौकीदार  लगी थी.  सोमवार (15 जून, 2026) की रात को रोज की तरह वह खाना खाने के बाद पानी की टंकी के परिसर में रखी चारपाई पर सो गए. इस बीच आधी रात के दौरान  सोते हुए बिंदा प्रसाद पर हमलावर ने धारदार हथियार (बांके) से ताबड़तोड़ कई वार किए. बांके के 2 हमलों में बिंदा प्रसाद का पहले गला काटा गया, फिर नाक और कान काट दिए गए. बिंद प्रसाद की मौके पर ही मौत हो गई. 

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रातभर पड़ा रहा शव

बिंद प्रसाद हमले के दौरान चीख भी नहीं पाए. ऐसे में अगली सुबह यानी 16 जून को जब गांव के लोग खेतों की तरफ निकले, तो उन्होंने चारपाई पर बिंदा का खून से लथपथ शव मिला. स्थानीय लोगों की सूचना पुलिस और फॉरेंसिक टीम तुरंत मौके पर पहुंची. जांच शुरू हुई तो पड़ोसियों और रिश्तेदारों से पूछताछ में मौसेरे भाई राजकिशोर का नाम सामने आया. 

​3 साल से था अवैध संबंध

 जांच की कड़ी में बिंदा प्रसाद और उनके परिजनों के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल (CDR) निकाली गई तो चौंकाने वाली बातें सामने आईं. मिली सुरागों के आधार पर पुलिस की जांच बिंदा के चचेरे भाई राजकिशोर गी. ​पुलिस ने जब राजकिशोर को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की, तो उसने अपना अपराध कबूल कर लिया. दोनों का 3 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था.

कुछ समय पहले बिंदा प्रसाद को जानकारी मिली तो पत्नी और राजकिशोर दोनों को खूब बेइज्जत किया. इसके बाद से पत्नी और राजकिशोर गार्ड बिंदा प्रसाद से दुश्मनी रखने लगे. इसके बाद राजकिशोर ने हत्या का प्लान बनाया और 15 जून को अंजाम दे दिया. 

Tags: raebareli news
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