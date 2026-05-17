UP: शादी के ससुराल पहुंची दुल्हन, फिर सुहागरात मनाने से ठीक पहले बुला ली पुलिस, जमकर हुआ ड्रामा

UP News: उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हुई एक शादी की अब हर तरफ चर्चा है. मामला हरचंदपुर थाना क्षेत्र के प्यारेपुर के कन्हट गांव का है. शादी के बाद दुल्हन को धूमधाम से विदा किया गया था. लेकिन, कुछ ही घंटों के बीतने के बाद दुल्हन ने सुहागरात से पहले पुलिस को घर पर बुला लिया. इसके बाद दोनों परिवारों को पुलिस ने बुलाकर समझाने की कोशिश की, लेकिन दुल्हन मानने को तैयार नहीं हुई.

बताया जा रहा है कि शादी समारोह का कार्यक्रम धूमधाम से हुुआ. इसके बाद दुल्हन की विदाई हुई. फिर दुल्हन अपने ससुराल पहुंची, लेकिन कुछ समय ही बीता था कि सुहागरात से पहले उसने यूपी डायल 112 पर फोन करके पुलिस को बुला लिया.

लड़ाई झगड़े का जैसा बन गया माहौल

दुल्हन ने साफ तौर से ससुराल में न रहने को लेकर पुलिस को अपनी समस्या बता डाली. इस बात को लेकर दूल्हे का परिवार अचानक समझ ही नहीं पाया कि मामला क्या हुआ? जहां खुशियां घर में मनाई जा रही थीं, लड़ाई झगड़े का जैसा माहौल बन गया.

पुलिस ने दोनों परिवार से की बात

हरचंदपुर कोतवाल प्रवीण कुमार सिंह ने दुल्हन के परिवार को बुलाया और दोनों में समझौता कराने की कोशिश की, पर बात पूरी तरह से नहीं बनी. इसके बाद दुल्हन को उसके माता-पिता के साथ घर भेज दिया. आगे दोनों परिवारों के बीच क्या बात हुई, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है.

दुल्हन ने नहीं मानी बात

थाना प्रभारी प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि दूल्हा और दुल्हन के परिवारों को बैठा कर बातचीत कराने की कोशिश की थी. लेकिन, बातचीत से भी दुल्हन नहीं मानी तो उसके मायके पक्ष से बात की गई. वे दुल्हन को अपने घर ले जाने को तैयार हो गए. इसके बाद दुल्हन को उसके घर भेज दिया गया है. फिलहाल दुल्हन को ससुराल में क्या दिक्कत हुई, यह बात सामने नहीं आई है.