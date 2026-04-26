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Raebareli school case: छात्र नहीं, सिस्टम फेल; प्रैक्टिकल गड़बड़ी से 76 का भविष्य दांव पर

Raebareli school case: रायबरेली के सर्वोदय इंटर कॉलेज किलौली में 76 छात्रों को प्रैक्टिकल में ‘AA’ दर्ज होने के कारण फेल कर दिया गया. जांच में सामने आया कि स्कूल की तकनीकी गलती से ‘A’ की जगह ‘AA’ फीड हुआ, जिसे बोर्ड ने अनुपस्थित मान लिया. छात्र और अभिभावक न्याय की मांग कर रहे हैं.

By: Ranjana Sharma | Published: April 26, 2026 10:31:59 AM IST

76 छात्रों का रिजल्ट गड़बड़, प्रैक्टिकल में ‘AA’ दर्ज होने से हुए फेल
76 छात्रों का रिजल्ट गड़बड़, प्रैक्टिकल में ‘AA’ दर्ज होने से हुए फेल


Raebareli school case: रायबरेली. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UP Board) का परिणाम आते ही जहां कई घरों में खुशियां मनाई जा रही हैं, वहीं सर्वोदय इंटर कॉलेज किलौली के 76 छात्र-छात्राओं के लिए यह रिजल्ट किसी ‘काली रात’ से कम नहीं रहा. परीक्षा में मेहनत करने वाले इन छात्रों को स्कूल प्रबंधन की कथित लापरवाही और तकनीकी गलती के चलते फेल घोषित कर दिया गया.

पिता के अरमानों पर फिरा पानी

रिजल्ट घोषित होते ही छात्रों ने जब अपना परिणाम देखा, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई. लिखित परीक्षा में अच्छे अंक आने के बावजूद प्रैक्टिकल कॉलम में ‘AA’ (Absent) दर्ज था. पायल मौर्या ने रोते हुए बताया कि उनके पिता मजदूरी करके पढ़ा रहे हैं, फिर भी उन्हें फेल कर दिया गया. कुल 76 छात्रों में 40 बेटियां और 36 बेटे शामिल हैं.

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गुस्साए परिजन पहुंचे स्कूल, लटका मिला ताला

रिजल्ट से नाराज अभिभावक जब स्कूल पहुंचे, तो वहां ताला लटका मिला और जिम्मेदार लोग गायब थे. अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी लापरवाही से बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ गया है. वहीं स्कूल प्रबंधन ने अपनी गलती से इनकार करते हुए समाधान निकालने की बात कही. जिला विद्यालय निरीक्षक संजीव कुमार सिंह के अनुसार, जांच में पता चला कि आंतरिक मूल्यांकन में ‘A’ की जगह ‘AA’ दर्ज कर दिया गया. बोर्ड के सिस्टम ने ‘AA’ को ‘Absent’ मान लिया, जिससे सभी छात्रों को फेल घोषित कर दिया गया.

अब की जाएगी सुधार की प्रक्रिया

शिक्षा विभाग ने कहा है कि सुधार की प्रक्रिया स्कूल स्तर से शुरू की जाएगी. हालांकि बड़ा सवाल यह है कि इस तकनीकी गलती की सजा छात्रों को क्यों भुगतनी पड़ रही है. फिलहाल छात्र और अभिभावक न्याय की मांग कर रहे हैं.

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Tags: 76 students failedraebareli school case
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