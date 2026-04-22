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Rae Bareli Wedding Incident: सजधज कर तैयार थी दुल्हन, तभी एक फोन ने उड़ा दिए होश; दूल्हा निकला…

Rae Bareli Wedding Incident: रायबरेली में शादी की खुशियां दुख में बदल गईं. दुल्हन सजी बैठी थी और घर में शहनाइयों की तैयारी थी, तभी पुलिस ने मंडप चढ़ने से पहले दूल्हे को गिरफ्तार कर लिया. जांच में पता चला कि वह पहले से शादीशुदा था और दूसरी शादी रचाने की फिराक में था.

By: Preeti Rajput | Last Updated: April 22, 2026 10:51:58 AM IST

जसवंतनगर नगर के व्यस्त क्षेत्र रामलीला तिराहे के पास मंगलवार देर रात उस समय हड़कंप मच गया.
जसवंतनगर नगर के व्यस्त क्षेत्र रामलीला तिराहे के पास मंगलवार देर रात उस समय हड़कंप मच गया.


Rae Bareli Wedding Incident: रायबरेली में जिस घर में शहनाइयों की गूंज होनी थी, वहां अब सन्नाटा और सिसकियां हैं. दुल्हन लाल जोड़े में सजी बैठी थी, सहेलियां दूल्हे के कान खींचने की तैयारी कर रही थीं, लेकिन ऐन वक्त पर जो सच सामने आया उसने सबके पैरों तले जमीन खिसका दी. जिस दूल्हे का पलकें बिछाकर इंतजार हो रहा था, उसे पुलिस ऐन ‘मंडप’ चढ़ने से पहले ‘हथकड़ी’ पहनाकर ले गई. वजह? जनाब पहले ही शादीशुदा निकले और दूसरी सेटिंग की तैयारी में थे.

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​10 लाख स्वाहा, खुशियां हुईं धुआं

​मामला सरेनी थाना क्षेत्र के रासी गांव का है. यहां की पिंकी (बदला हुआ नाम) की शादी उन्नाव के अजगैन निवासी प्रवेश साहू से तय थी. तिलक-बरीक्षा की रस्में हो चुकी थीं. पिता ने अपनी जीवनभर की कमाई (करीब 10 लाख रुपये) बेटी की विदाई के इंतजामों में झोंक दी थी. मंगलवार को बारात आनी थी, हलवाई कड़ाही चढ़ा चुके थे, लेकिन न बैंड बाजा आया और न ही बारात.

​’पहली पत्नी’ ने बिगाड़ा सारा खेल

​दरअसल, इस पूरी स्क्रिप्ट में ‘ट्विस्ट’ तब आया जब दूल्हे राजा की पहली पत्नी ने अजगैन कोतवाली में दस्तक दे दी. महिला ने पुलिस को कोर्ट मैरिज के दस्तावेज दिखाते हुए बताया कि प्रवेश साहू ने 16 जनवरी 2026 को उससे प्रेम विवाह किया था. अब वह उसे धोखा देकर चोरी-छिपे दूसरी शादी रचाने रायबरेली जा रहा है.

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​पुलिस की दबिश और मंडप में मचा हड़कंप

​जैसे ही पुलिस ने मामले की तस्दीक की, उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए दूल्हे को उसके घर (कृष्णा नगर) से दबोच लिया. उधर रासी गांव में जब यह खबर पहुंची कि ‘दूल्हा जेल में है’, तो शादी वाले घर में कोहराम मच गया. दुल्हन के पिता और भाई बदहवास हो गए.

​तहरीर और कानूनी कार्रवाई

​धोखाधड़ी की शिकार हुई युवती ने मंगलवार रात सरेनी थाने में आरोपी दूल्हे के खिलाफ तहरीर दी है. पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन इस घटना ने पूरे इलाके में चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है. लोग कह रहे हैं- ‘भले ही पैसा डूब गया, पर बेटी की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई.’

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Tags: bride cheatedIndian wedding incidentUP Newsuttar pradesh newswedding scam
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