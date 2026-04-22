Rae Bareli BJP Protest: रायबरेली में सियासी संग्राम, महिला आरक्षण पर BJP का विरोध प्रदर्शन, राहुल गांधी का पुतला फूंका

Rae Bareli BJP Protest: महिला आरक्षण बिल को लेकर छिड़ी सियासी जंग अब सड़कों पर उतर आई है. बुधवार को रायबरेली का हृदय स्थल कहा जाने वाला डिग्री कॉलेज चौराहा उस समय रणक्षेत्र में तब्दील हो गया, जब भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस और सपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. आक्रोशित महिलाओं ने राहुल गांधी के पुतले को आग के हवाले करते हुए जमकर ‘मुर्दाबाद’ के नारे लगाए.

आधी आबादी का अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान

प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्य किरण सिंह के तेवर बेहद तल्ख नजर आए. उन्होंने सीधे तौर पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव को निशाने पर लेते हुए कहा कि विपक्ष ने महिला आरक्षण बिल की राह में रोड़े अटकाकर आधी आबादी के सपनों को कुचलने का काम किया है.

हमें मिलने वाला 33 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं की तकदीर बदल देता, लेकिन इन नेताओं की संकुचित सोच ने हमें पीछे धकेल दिया. आज देश की महिलाएं निराश और आक्रोशित हैं.

सियासी गलियारों में हलचल: ‘सूद समेत’ चुकाना होगा हिसाब

किरण सिंह ने केवल पुतला ही नहीं फूंका, बल्कि आने वाले चुनावों के लिए खतरे की घंटी भी बजा दी. उन्होंने हुंकार भरते हुए कहा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव को इस ‘ऐतिहासिक भूल’ का खामियाजा भुगतना पड़ेगा. मिशन 2027 (विधानसभा चुनाव) और मिशन 2029 (लोकसभा चुनाव) में यूपी की महिलाएं वोट की चोट से इसका हिसाब चुकता करेंगी.

जमकर हुई नारेबाजी, थमे रहे वाहनों के पहिए

प्रदर्शन के दौरान भारी संख्या में जुटी महिला कार्यकर्ताओं ने विपक्षी गठबंधन पर जमकर गुबार निकाला. नारों से पूरा इलाका गूंज उठा. प्रदर्शन के चलते कुछ देर के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ, लेकिन आक्रोश इतना जबरदस्त था कि राहगीर भी रुककर महिलाओं के तेवर देखते रह गए. इस मौके पर जिले की दिग्गज महिला पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहीं.



बता दें कि रायबरेली, जो कभी कांग्रेस का अभेद्य किला माना जाता था, वहां राहुल गांधी का पुतला फूंका जाना इस बात का संकेत है कि आने वाले दिनों में आरक्षण का मुद्दा उत्तर प्रदेश की सियासत में जबरदस्त भूचाल लाने वाला है.

Disclaimer : The article is a part of syndicated feed. Except for the headline, the content is not edited. Liability lies with the syndication partner for factual accuracy.