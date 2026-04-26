Home > उत्तर प्रदेश > Unchahar suicide case: रायबरेली में 16 वर्षीय किशोरी ने फांसी लगाकर दी जान, पुलिस जांच में जुटी

Unchahar suicide case: रायबरेली में 16 वर्षीय किशोरी ने फांसी लगाकर दी जान, पुलिस जांच में जुटी

Unchahar suicide case: रायबरेली के ऊंचाहार क्षेत्र में 16 वर्षीय किशोरी ने घर के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

By: Ranjana Sharma | Published: April 26, 2026 11:27:54 AM IST

ऊंचाहार में 16 वर्षीय लड़की ने दी जान
ऊंचाहार में 16 वर्षीय लड़की ने दी जान


Unchahar suicide case: रायबरेली के ऊंचाहार थाना क्षेत्र के मतरौली ग्राम पंचायत के मजरे पूरे पासिन में रविवार की दोपहर उस वक्त सन्नाटा पसर गया, जब एक 16 साल की किशोरी ने घर के अंदर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी. “फूल” जैसी बेटी के इस खौफनाक कदम ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया है. घर के आंगन में जहाँ कल तक चहचहाहट थी, वहाँ अब सिर्फ परिजनों की करुण पुकार सुनाई दे रही है.

कमरे में खामोशी और फिर मचा कोहराम

जानकारी के मुताबिक, हरकेश की 16 वर्षीय पुत्री कुसुम रविवार को घर पर ही थी. वह अचानक कमरे में गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया. काफी देर तक जब बाहर कोई आहट नहीं हुई, तो परिजनों को अनहोनी की आशंका हुई. जब उन्होंने खिड़की से अंदर झांका, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई. कुसुम का शव साड़ी के फंदे के सहारे छत के कुंडे से लटक रहा था.

You Might Be Interested In

सरल स्वभाव की थी कुसुम

परिजनों की चीख-पुकार सुनकर देखते ही देखते ग्रामीणों का हुजूम उमड़ पड़ा. ग्रामीणों की मानें तो कुसुम बेहद सरल और शांत स्वभाव की थी. उसने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, यह किसी की समझ से परे है. गांव में चर्चाओं का बाजार गर्म है, लेकिन खुदकुशी की असल वजह अब भी रहस्य के घेरे में है.

पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव

सूचना पर पहुंची ऊंचाहार पुलिस ने शव को फंदे से नीचे उतरवाया और कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी. घटना के बाद से मृतका की मां और पिता का रो-रोकर बुरा हाल है. वे बार-बार बस एक ही सवाल कर रहे हैं कि आखिर उनकी लाडली ने ऐसा क्यों किया? फिलहाल, पुलिस परिजनों के बयान दर्ज कर मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है.

Disclaimer – The article is a part of syndicated feed. Except for the headline, the content is not edited. Liability lies with the syndication partner for factual accuracy.

Tags: unchahar suicide caseUP Crime News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गर्मी में भी रहेगा चेहरा खिलखिलाता! ये 5 फूल देंगे...

April 17, 2026

आम ही नहीं, इसका अचार भी है स्वादिष्ट और सेहत...

April 17, 2026

AC में सोने की आदत कहीं आपको बीमार तो नहीं...

April 16, 2026

कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में जैतून का तेल कितना असरदार?

April 15, 2026

गर्मी का असर होगा कम, ये शानदार ड्रिंक देंगे तुरंत...

April 13, 2026

कच्चा या पका पपीता, सेहत के लिए कौन है ज्यादा...

April 13, 2026
Unchahar suicide case: रायबरेली में 16 वर्षीय किशोरी ने फांसी लगाकर दी जान, पुलिस जांच में जुटी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Unchahar suicide case: रायबरेली में 16 वर्षीय किशोरी ने फांसी लगाकर दी जान, पुलिस जांच में जुटी
Unchahar suicide case: रायबरेली में 16 वर्षीय किशोरी ने फांसी लगाकर दी जान, पुलिस जांच में जुटी
Unchahar suicide case: रायबरेली में 16 वर्षीय किशोरी ने फांसी लगाकर दी जान, पुलिस जांच में जुटी
Unchahar suicide case: रायबरेली में 16 वर्षीय किशोरी ने फांसी लगाकर दी जान, पुलिस जांच में जुटी