Unchahar suicide case: रायबरेली में 16 वर्षीय किशोरी ने फांसी लगाकर दी जान, पुलिस जांच में जुटी

Unchahar suicide case: रायबरेली के ऊंचाहार थाना क्षेत्र के मतरौली ग्राम पंचायत के मजरे पूरे पासिन में रविवार की दोपहर उस वक्त सन्नाटा पसर गया, जब एक 16 साल की किशोरी ने घर के अंदर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी. “फूल” जैसी बेटी के इस खौफनाक कदम ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया है. घर के आंगन में जहाँ कल तक चहचहाहट थी, वहाँ अब सिर्फ परिजनों की करुण पुकार सुनाई दे रही है.

कमरे में खामोशी और फिर मचा कोहराम

जानकारी के मुताबिक, हरकेश की 16 वर्षीय पुत्री कुसुम रविवार को घर पर ही थी. वह अचानक कमरे में गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया. काफी देर तक जब बाहर कोई आहट नहीं हुई, तो परिजनों को अनहोनी की आशंका हुई. जब उन्होंने खिड़की से अंदर झांका, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई. कुसुम का शव साड़ी के फंदे के सहारे छत के कुंडे से लटक रहा था.

सरल स्वभाव की थी कुसुम

परिजनों की चीख-पुकार सुनकर देखते ही देखते ग्रामीणों का हुजूम उमड़ पड़ा. ग्रामीणों की मानें तो कुसुम बेहद सरल और शांत स्वभाव की थी. उसने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, यह किसी की समझ से परे है. गांव में चर्चाओं का बाजार गर्म है, लेकिन खुदकुशी की असल वजह अब भी रहस्य के घेरे में है.

पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव

सूचना पर पहुंची ऊंचाहार पुलिस ने शव को फंदे से नीचे उतरवाया और कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी. घटना के बाद से मृतका की मां और पिता का रो-रोकर बुरा हाल है. वे बार-बार बस एक ही सवाल कर रहे हैं कि आखिर उनकी लाडली ने ऐसा क्यों किया? फिलहाल, पुलिस परिजनों के बयान दर्ज कर मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है.

Disclaimer – The article is a part of syndicated feed. Except for the headline, the content is not edited. Liability lies with the syndication partner for factual accuracy.