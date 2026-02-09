Raebareli: तेज रफ्तार कार ने छीनी 4 बेटियों की सांसें, कुचल कर निकल गया ड्राइवर, 4 लड़कियां हुईं घायल

Road Accident: रायबरेली से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है. दरअसल, यहां एक बेहद दर्दनाक हादसा हो गया है. दरअसल, रायबरेली जिले में निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे पर रविवार को एक तेज रफ्तार कार ने आठ लोगों को बुरी तरह टक्कर मार दी, जिनमें से चार लोगों की मौत हो गई है. पुलिस ने इस बात लो जानकारी दी है कि यह हादसा जगतपुर पुलिस थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर जनौली गांव के पास तब हुआ, जब कोडर गांव के निवासी चुली गांव में आयोजित सामुदायिक भोज से लौट रहे थे.

4 लड़कियों ने तोड़ा दम

पुलिस का कहना है कि ये लोग एक्सप्रेसवे से होकर गुजर रहे थे, तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने उन्हें बुरी तरह टक्कर मार दी. पुलिस ने जानकारी दी है कि हिमांशी (23) और शालिनी (22) नाम की दो लड़कियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घायलों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां रश्मी (14) और आसमा (22) ने बाद में दम तोड़ दिया. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस हादसे में रिया पटेल (14), प्रिया पटेल (12), साधना (नौ), मीना (22) और रेशमा (14) घायल हुई हैं, जिन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया गया है. पुलिस ने जानकारी दी है कि हादसे के बाद चालक कार छोड़कर मौके से फरार हो गया और उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है.

कैसे हुआ हादसा ?

पुलिस अधीक्षक ने इस बात की भी जानकारी दी है कि, यह दुर्घटना निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार कार के कारण हुई. चार लोगों की मौत हो गई है और चार अन्य घायल हो गए हैं. वाहन को जब्त कर लिया गया है और चालक को गिरफ्तार करने के प्रयास जारी हैं. रायबरेली सीओ सिटी अरुण कुमार नौहवार ने बताया कि जगतपुर थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें कुछ युवतियां पैदल गंगा एक्सप्रेसवे पर जा रही थीं, तभी एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी, जिससे इस घटना में चार की मृत्यु हो गई है. घायलों का जिला अस्पताल और सीएचसी में इलाज चल रहा है.

