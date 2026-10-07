Cricket Players Death: 11 क्रिकेटर निकले थे मैच खेलने, 4 को निगल गई काल! पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर हुआ खौफनाक हादसा

UP Cricket Players Death: क्रिकेट खेलने के लिए घर से निकले 11 खिलाड़ियों में से चार की जिंदगी वापसी के सफर में खत्म हो गई. उत्तर प्रदेश के लखनऊ में टेनिस क्रिकेट का मैच खेलने के बाद देवरिया लौट रहे खिलाड़ियों की अर्टिगा कार बुधवार 7 अक्तूबर 2026 को सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर एक ट्रक में पीछे से जा घुसी. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार 4 खिलाड़ियों की मौत हो गई. हादसे में दो खिलाड़ी घायल हुए हैं. शुरुआती जांच में पुलिस ने चालक को झपकी आने की आशंका जताई है.

लखनऊ मैच खेलने गए थे 11 खिलाड़ी

जानकारी के मुताबिक, देवरिया के अलग-अलग इलाकों से 11 खिलाड़ी सोमवार रात लखनऊ के बीकेटी में टेनिस क्रिकेट खेलने पहुंचे थे. सभी देवरिया टेनिस क्रिकेट टीम की ओर से प्रतियोगिता में हिस्सा लेने गए थे. मैच खत्म होने के बाद खिलाड़ी अलग-अलग वाहनों से वापस देवरिया के लिए रवाना हुए.

खिलाड़ियों के साथ लौट रहे चौरसिया ने बताया कि वह दूसरी कार में पीछे चल रहे थे. जिस अर्टिगा में हादसा हुआ, उसमें नित्य प्रजापति, इरफान अंसारी, आनंद यादव और अनिकेत सिंह समेत अन्य खिलाड़ी सवार थे. कार इमरान अंसारी की बताई जा रही है.

सुबह 5 बजे ट्रक में घुसी कार

हादसा बुधवार सुबह करीब 5 बजे बल्दीराय थाना क्षेत्र में हुआ. पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक, कार की रफ्तार करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे रही होगी. आशंका है कि चालक को झपकी के कारण कार कंट्रोल से बाहर होकर आगे चल रहे ट्रक में पीछे घुस गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के अगले हिस्से के परखचे उड़ गए. राहगीरों और यूपीडा के सुरक्षाकर्मियों ने मौके पर पहुंचकर कार में फंसे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की. दरवाजे तोड़कर घायलों को बाहर निकाला गया और एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया. जहां चारों की मौत हो गई.

परिवारों में पसरा मातम

मृतक नित्य प्रजापति देवरिया के मईल थाना इलाके के बगहा के रहने वाले थे. उनके पिता मनोज प्रजापति कैटरिंग का काम करते हैं. इरफान अंसारी मईल थाना इलाके के बलिया दक्षिण के रहने वाले थे. उनके पिता इफ्तिखार घर पर रहते हैं. इरफान तीन भाइयों आजम, कैस और बबली में शामिल थे. वहीं, अनिकेत सिंह देवरिया के लार थाना क्षेत्र के चुरिया गांव के रहने वाले थे. उनके पिता अमरजीत सिंह शराब की दुकान पर सेल्समैन हैं, जबकि मां रंभा देवी गृहिणी हैं. उनका छोटा भाई अंकित पढ़ाई करता है दौ बहनें रिया और रिशु हैं.

परिजनों और साथी खिलाड़ियों के मुताबिक, चारों को क्रिकेट से बेहद लगाव था और वे प्रतियोगिताओं में खेलने के लिए अक्सर अलग-अलग जगहों पर जाते थे.