Home > उत्तर प्रदेश > Priyanka Death Mystery: जवान बेटी के शव के साथ क्यों रह रहा था पिता, काला जादू से निकला कनेक्शन! खुलासा हुआ तो चौंक गई यूपी पुलिस

Priyanka Death Mystery: जवान बेटी के शव के साथ क्यों रह रहा था पिता, काला जादू से निकला कनेक्शन! खुलासा हुआ तो चौंक गई यूपी पुलिस

Priyanka Death Mystery:  मेरठ की 33 वर्षीय प्रियंका बिश्वास की डेथ मिस्ट्री के कई राज़ खुलने बाकी हैं, क्योंकि पिता के बयान पर किसी को भी यकीन नहीं आ रहा है.

By: JP Yadav | Published: May 7, 2026 3:40:05 PM IST

Priyanka Death Mystery: 4 महीने का कंकाल और काला जादू का शक, जांच में हो सकते हैं कई खुलासे
Priyanka Death Mystery: 4 महीने का कंकाल और काला जादू का शक, जांच में हो सकते हैं कई खुलासे


Priyanka Death Mystery: मेरठ के सदर बाजार थाना क्षेत्र के तेली मोहल्ला स्थित माध्यमिक शिक्षा परिषद से रिटायर लिपिक उदयभानु बिश्वास (76) के घर से 4 महीने बाद मिले बेटी प्रियंका बिश्वास (33) के कंकाल को लेकर सबसे बड़ा खुलासा हुआ है. शव मिलने के 25 दिन बाद प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. अब पुलिस जांच में पूछताछ के दौरान पिता उदयभानु ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए.    

उदयभानु ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उनकी बेटी प्रियंका पीलिया से पीड़ित थी. उसने बेटी को झाड़-फूंक करने वाले शकील को कई बार दिखाया था. इस दौरान यानी इलाज के दौरान घर पर यानी चार-पांच महीने पहले प्रियंका की मौत हुई थी. इसके बाद पिता उदयभानु ने बेटी की मौत की जानकारी किसी को नहीं दी.  उसने शव को सुरक्षित रखा.  झाड़-फूंक करवा रहा था.

You Might Be Interested In

सिर और गाल को सहलाता था

 ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं वह कोई काला जादू तो नहीं कर रहा था. पुलिस पूछताछ में पिता ने कबूल किया को उसे लगता था कि बेटी जिंदा हो जाएगी. यही वजह थी कि वह कई बार उसे सिर और गाल पर हाथ लगाकर उसे उठाने की कोशिश करता था. उसे लगता था कि किसी दिन उसकी बेटी जिंदा होकर उससे बात करेगी.

… एक दिन बेटी हो जाएगी जिंदा

यहां पर बता दें कि 10 अप्रैल, 2026 की रात को दुर्गंध आने पर और शिकायत मिलने पर पुलिस ने उदयभानु बिश्वास की बेटी का शव (कंकाल) बरामद किया गया था. इसके बाद जांच की गई तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए. उसने बताया कि उसे लगता था कि बेटी एक दिन जिंदा हो जाएगी, इसलिए वह शव के साथ रहता  था.

अब करीब एक महीने के अंतराल के बाद मेरठ में बेटी के शव के साथ रहने के मामले में नया मोड़ आ गया. इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बेटी की लाश के साथ रहने वाले पिता उदयभानु के खिलाफ FIR दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया. मेडिकल कॉलेज में मानसिक परीक्षण के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है, क्योंकि इसमें आरोपी की दिमागी हालत सामान्य पाई गई.

काला जादू के पहलू से भी होगी जांच

यहां पर बता दें कि पुलिस अब अंधविश्वास और काला जादू वाले पहलू से भी जांच में जुट गई है. जानाकारों का भी कहना है कि अगर पिता उदयभानु बिश्वास की दिमागी हालत सामान्य है तो यह बड़ा रहस्य है कि वह शव को सुरक्षित क्यों रखे हुए था.

Tags: home-hero-pos-7UP Crime
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

Mother’s Day पर मां को भेजिए ये स्पेशल message!

May 7, 2026

6 ‘फैट कटर’ ड्रिंक्स: 21 दिन में पिघलेगी चर्बी!

May 7, 2026

गर्मियों में क्या खाएं और क्या नहीं?

May 7, 2026

गर्मियों में कौन से सलाद हैं बेस्ट

May 6, 2026

गर्मियों में आलू खाने के नुकसान

May 6, 2026

गर्मियों में मटके का पानी पीने के फायदे

May 6, 2026
Priyanka Death Mystery: जवान बेटी के शव के साथ क्यों रह रहा था पिता, काला जादू से निकला कनेक्शन! खुलासा हुआ तो चौंक गई यूपी पुलिस

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Priyanka Death Mystery: जवान बेटी के शव के साथ क्यों रह रहा था पिता, काला जादू से निकला कनेक्शन! खुलासा हुआ तो चौंक गई यूपी पुलिस
Priyanka Death Mystery: जवान बेटी के शव के साथ क्यों रह रहा था पिता, काला जादू से निकला कनेक्शन! खुलासा हुआ तो चौंक गई यूपी पुलिस
Priyanka Death Mystery: जवान बेटी के शव के साथ क्यों रह रहा था पिता, काला जादू से निकला कनेक्शन! खुलासा हुआ तो चौंक गई यूपी पुलिस
Priyanka Death Mystery: जवान बेटी के शव के साथ क्यों रह रहा था पिता, काला जादू से निकला कनेक्शन! खुलासा हुआ तो चौंक गई यूपी पुलिस