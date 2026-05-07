Priyanka Death Mystery: जवान बेटी के शव के साथ क्यों रह रहा था पिता, काला जादू से निकला कनेक्शन! खुलासा हुआ तो चौंक गई यूपी पुलिस

Priyanka Death Mystery: मेरठ के सदर बाजार थाना क्षेत्र के तेली मोहल्ला स्थित माध्यमिक शिक्षा परिषद से रिटायर लिपिक उदयभानु बिश्वास (76) के घर से 4 महीने बाद मिले बेटी प्रियंका बिश्वास (33) के कंकाल को लेकर सबसे बड़ा खुलासा हुआ है. शव मिलने के 25 दिन बाद प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. अब पुलिस जांच में पूछताछ के दौरान पिता उदयभानु ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए.

उदयभानु ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उनकी बेटी प्रियंका पीलिया से पीड़ित थी. उसने बेटी को झाड़-फूंक करने वाले शकील को कई बार दिखाया था. इस दौरान यानी इलाज के दौरान घर पर यानी चार-पांच महीने पहले प्रियंका की मौत हुई थी. इसके बाद पिता उदयभानु ने बेटी की मौत की जानकारी किसी को नहीं दी. उसने शव को सुरक्षित रखा. झाड़-फूंक करवा रहा था.

सिर और गाल को सहलाता था

ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं वह कोई काला जादू तो नहीं कर रहा था. पुलिस पूछताछ में पिता ने कबूल किया को उसे लगता था कि बेटी जिंदा हो जाएगी. यही वजह थी कि वह कई बार उसे सिर और गाल पर हाथ लगाकर उसे उठाने की कोशिश करता था. उसे लगता था कि किसी दिन उसकी बेटी जिंदा होकर उससे बात करेगी.

… एक दिन बेटी हो जाएगी जिंदा

यहां पर बता दें कि 10 अप्रैल, 2026 की रात को दुर्गंध आने पर और शिकायत मिलने पर पुलिस ने उदयभानु बिश्वास की बेटी का शव (कंकाल) बरामद किया गया था. इसके बाद जांच की गई तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए. उसने बताया कि उसे लगता था कि बेटी एक दिन जिंदा हो जाएगी, इसलिए वह शव के साथ रहता था.

अब करीब एक महीने के अंतराल के बाद मेरठ में बेटी के शव के साथ रहने के मामले में नया मोड़ आ गया. इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बेटी की लाश के साथ रहने वाले पिता उदयभानु के खिलाफ FIR दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया. मेडिकल कॉलेज में मानसिक परीक्षण के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है, क्योंकि इसमें आरोपी की दिमागी हालत सामान्य पाई गई.

काला जादू के पहलू से भी होगी जांच

यहां पर बता दें कि पुलिस अब अंधविश्वास और काला जादू वाले पहलू से भी जांच में जुट गई है. जानाकारों का भी कहना है कि अगर पिता उदयभानु बिश्वास की दिमागी हालत सामान्य है तो यह बड़ा रहस्य है कि वह शव को सुरक्षित क्यों रखे हुए था.