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UP Crime: प्राइवेट पार्ट को गर्म चाकू से दागा! वाराणसी में 5 साल के मासूम के साथ टीचर ने की हैवानियत! टॉयलेट करने की दी सजा?

वाराणसी के स्कूल में 5 साल के मासूम के साथ खौफनाक हैवानियत. टॉयलेट जाने की छोटी सी बात पर टीचर ने पार की क्रूरता की हदें. जानिए आखिर क्या हुआ बच्चे के साथ?

By: Shivani Singh | Published: July 27, 2026 7:26:35 PM IST

वाराणसी के स्कूल में 5 साल के मासूम के साथ खौफनाक हैवानियत. टॉयलेट जाने की छोटी सी बात पर टीचर ने पार की क्रूरता की हदें
वाराणसी के स्कूल में 5 साल के मासूम के साथ खौफनाक हैवानियत. टॉयलेट जाने की छोटी सी बात पर टीचर ने पार की क्रूरता की हदें


वाराणसी के पांडेयपुर इलाके में, एक प्राइवेट स्कूल के टीचर पर आरोप है कि उन्होंने पांच साल के बच्चे के ‘प्राइवेट पार्ट’ को गर्म चाकू से जला दिया. टीचर इस बात से नाराज़ थे कि बच्चे ने अपनी पैंट में पेशाब कर दिया था. पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी. पुलिस के मुताबिक, टीचर, स्कूल मैनेजमेंट और प्रिंसिपल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच चल रही है.

वकील केसरी जायसवाल ने बताया कि उनका पांच साल का बेटा सारिन, जो एक ‘प्ले’ स्कूल में नर्सरी का छात्र है, 24 जुलाई को रोज़ की तरह स्कूल गया था. घर लौटने पर बच्चे ने अपने ‘प्राइवेट पार्ट’ में दर्द की शिकायत की. जब उसकी माँ ने उसे देखा, तो उस जगह पर छाले पाए. जायसवाल ने कहा कि पूछने पर बच्चे ने बताया कि उसने टीचर प्रीति कुशवाहा से टॉयलेट जाने की इजाज़त मांगी थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया.

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बच्चे का ‘प्राइवेट पार्ट’ जला दिया!

केसरी जायसवाल के मुताबिक, इसके बाद बच्चे ने अपनी पैंट में पेशाब कर दिया; इससे नाराज़ होकर टीचर उसे दूसरे कमरे में ले गईं, गैस स्टोव पर चाकू गर्म किया और बच्चे का ‘प्राइवेट पार्ट’ जला दिया. जायसवाल ने बताया कि 25 जुलाई को वह अपनी पत्नी और बच्चे के साथ प्रिंसिपल और मैनेजमेंट से शिकायत करने स्कूल गए थे. उन्होंने आरोप लगाया कि कार्रवाई करने के बजाय स्कूल के प्रतिनिधियों ने उनसे कहा, “जो चाहे वो करो।” इसके बाद, उन्होंने पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई.

लालपुर-पांडेयपुर पुलिस स्टेशन ने बताया कि शिकायत के आधार पर टीचर प्रीति कुशवाहा, स्कूल मैनेजमेंट और प्रिंसिपल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 115(2) (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 118(1) (चाकू, आग या किसी खतरनाक हथियार से चोट पहुंचाना) और 351(2) (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया है और मामले की जांच की जा रही है.

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