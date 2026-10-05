प्रेमानंद महाराज की जान को खतरा? सुरक्षा बढ़ाने को लेकर CM को लिखा पत्र, शिष्यों के दो गुटों में बंटने से बढ़ी चिंता

मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि संघर्ष समिति के अध्यक्ष दिनेश फलहारी महाराज ने प्रेमानंद महाराज की सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है. उन्होंने दावा किया है कि प्रेमानंद महाराज के शिष्य दो गुटों में बंट गए हैं और गुटबाजी के चलते उनकी सुरक्षा को खतरा है. जानिए पूरा मामला.

लगाए गंभीर आरोप

दिनेश फलहारी महाराज ने केलि कुंज आश्रम से जुड़े कुछ लोगों पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं. उन्होंने दावा किया कि कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग महाराज की आड़ में जमीन माफिया आश्रम चला रहे हैं. साथ ही बताया कि उनका यह भी आरोप है कि केलि कुंज आश्रम से जुड़े गुट के कारण आहत होकर प्रेमानंद महाराज बेलवन स्थित आश्रम चले गए हैं.

प्रेमानंद की सुरक्षा की मांग की

दिनेश फलहारी महाराज ने प्रेमानंद महाराज की सुरक्षा को देशहित में जरूरी बताते हुए मामले की जांच और सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है. इसके लिए उन्होंने सीएम योगी को पत्र लिखा है. साथ ही उन्होंने केलि कुंज आश्रम से बच्चों के गायब होने का भी दावा किया है. हालांकि, आपको बता दें कि इन सभी आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है.

जगद्गुरु परमहंस आचार्य ने क्या कहा?

जगद्गुरु परमहंस आचार्य ने पीठाधीश्वर प्रेमानंद महाराज की सुरक्षा बढ़ाने को लेकर फलाहारी बाबा के द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखे गए पत्र पर कहा, “प्रेमानंद महाराज की सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है, राधा रानी की कृपा उनके ऊपर है. हां, ये ज़रूर है कि श्री प्रेमानंद जी महाराज की लोकप्रियता का दुरुपयोग कुछ लोग कर रहे हैं, तो इस पर ज़रूर है कि उनके भजन में बाधा न आए, उनको किसी तरह से दिक्कत नहीं हो, इस पर ध्यान दिया जाए. बाकी प्रेमानंद जी कोई राजनीतिक संत नहीं हैं और उनके बयान भी ऐसे कोई नहीं हैं जो विवादित बयान हों, तो इसलिए उनको किसी से खतरा नहीं है. और वहां जो आसपास के भूमाफिया टाइप के लोग उन्हीं के चेले बने हैं, तो उसके लिए उन्हें सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है, जो उनके पास इर्द-गिर्द जो उनके चेले हैं, उनको थोड़ा दूर रख दिया जाए.’

अयोध्या, उत्तर प्रदेश: जगद्गुरु परमहंस आचार्य ने पीठाधीश्वर प्रेमानंद महाराज की सुरक्षा बढ़ाने को लेकर फलाहारी बाबा के द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखे गए पत्र पर कहा, “प्रेमानंद महाराज की सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है, राधा रानी की कृपा उनके ऊपर है। हाँ, ये ज़रूर है कि श्री प्रेमानंद जी महाराज की लोकप्रियता का दुरुपयोग कुछ लोग कर रहे हैं, तो इस पर ज़रूर है कि उनके भजन में बाधा न आए, उनको किसी तरह से दिक्कत नहीं हो, इस पर ध्यान दिया जाए। बाकी प्रेमानंद जी कोई राजनीतिक संत नहीं हैं और उनके बयान भी ऐसे कोई नहीं हैं जो विवादित बयान हों, तो इसलिए उनको किसी से खतरा नहीं है। और वहाँ जो आसपास के भूमाफिया टाइप के लोग उन्हीं के चेले बने हैं, तो उसके लिए उन्हें सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है, जो उनके पास इर्द-गिर्द जो उनके चेले हैं, उनको थोड़ा दूर रख दिया जाए…” — IANS Hindi (@IANSKhabar) October 4, 2026







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