Home > उत्तर प्रदेश > प्रेमानंद महाराज की वृंदावन वापसी! 5 महीने बाद फिर शुरू हुई पदयात्रा, भक्तों का सैलाब देख गाड़ी से उतरे और पैदल चल पड़े!

प्रेमानंद महाराज की वृंदावन वापसी! 5 महीने बाद फिर शुरू हुई पदयात्रा, भक्तों का सैलाब देख गाड़ी से उतरे और पैदल चल पड़े!

Premanand Maharaj Vrindavan Padyatra: प्रेमानंद महाराज ने 5 महीने बाद फिर शुरू की पदयात्रा. वृंदावन के वराह घाट पर भक्तों की भारी भीड़ देखकर गाड़ी से उतरे और पैदल केली कुंज आश्रम पहुंचे. 'राधे-राधे' के जयकारों के बीच महाराज ने राधा रानी की पूजा की और गुरु का आशीर्वाद लिया.

By: Kajal Jain | Published: October 24, 2026 4:04:52 PM IST

प्रेमानंद महाराज की वृंदावन वापसी! 5 महीने बाद फिर शुरू हुई पदयात्रा, भक्तों का सैलाब देख गाड़ी से उतरे और पैदल चल पड़े!
प्रेमानंद महाराज की वृंदावन वापसी! 5 महीने बाद फिर शुरू हुई पदयात्रा, भक्तों का सैलाब देख गाड़ी से उतरे और पैदल चल पड़े!


Premanand Maharaj Vrindavan Padyatra: वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज ने करीब पांच महीने के लंबे अंतराल के बाद आखिरकार शुक्रवार की सुबह अपनी पदयात्रा (Foot March) फिर से शुरू कर दी. नए आश्रम से केली कुंज आश्रम जाते समय वराह घाट चौराहे पर भक्तों की भारी भीड़ देखकर वह भावुक हो गए और अपनी गाड़ी से उतरकर पैदल ही आश्रम तक पहुंचे. रास्ते में दोनों तरफ खड़े भक्त ‘राधे-राधे’ और ‘श्री हरिवंश’ के जयकारे लगा रहे थे. केली कुंज पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले राधा रानी की पूजा की और अपने गुरु हित गोविंद शरण महाराज को नमन किया, जिसके बाद वह वापस यमुना विहार कुंज आश्रम लौट आए.

पांच महीने बाद सड़क पर उतरे प्रेमानंद महाराज, भक्तों में उत्साह

संत प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा पिछले कई महीनों से स्वास्थ्य कारणों और अन्य वजहों से बंद चल रही थी. लेकिन शुक्रवार की सुबह जब वह यमुना विहार कुंज आश्रम से अपनी गाड़ी में निकले और वराह घाट जंक्शन पर पहुंचे, तो वहां अपने गुरु के दर्शन के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा था. इस भारी भीड़ और भक्तों का प्यार देखकर महाराज जी खुद को रोक नहीं पाए और गाड़ी से उतरकर पैदल ही केली कुंज आश्रम की तरफ चल पड़े. सड़क के दोनों तरफ खड़े श्रद्धालु अपने प्रिय संत की एक झलक पाने के लिए बेताब थे और ‘राधे-राधे’ के जयकारों से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया.

You Might Be Interested In

केली कुंज आश्रम पहुंचकर की पूजा और गुरु का आशीर्वाद

पैदल चलकर केली कुंज आश्रम पहुंचने के बाद प्रेमानंद महाराज ने सबसे पहले विधि-विधान से राधा रानी की आराधना की. इसके बाद वह वराह घाट इलाके में स्थित अपने गुरु हित गोविंद शरण महाराज के आश्रम गए, जो वहां से करीब 200 मीटर की दूरी पर है. वहां उन्होंने अपने गुरु के चरणों में मत्था टेककर आशीर्वाद लिया और प्रार्थना की. केली कुंज आश्रम में लगभग 30 मिनट बिताने के बाद वह वापस अपने नए ठिकाने यानी यमुना विहार कुंज आश्रम के लिए रवाना हो गए.

स्वास्थ्य समस्याओं और पुरानी घटनाओं के बाद सुर्खियों में यात्रा

प्रेमानंद महाराज की यह पदयात्रा पहले किडनी फेलियर और हफ्ते में दो-तीन बार होने वाले डायलिसिस जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के कारण अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई थी. इसके अलावा, सितंबर के आखिर में केली कुंज ट्रस्ट बिल्डिंग से जुड़ी एक दुखद घटना के बाद भी वह कुछ समय के लिए चर्चा में आए थे, जब उन्होंने 8 अक्टूबर को पहली बार उस आश्रम का दौरा किया था.

हालांकि अब तमाम मुश्किलों और नए यमुना विहार कुंज आश्रम (जो मेन वृंदावन से करीब 15 किलोमीटर दूर मंत तहसील में बना है) में शिफ्ट होने के बावजूद, महाराज जी का यह पैदल चलना और भक्तों को दर्शन देना उनके चाहने वालों के लिए किसी बड़े आशीर्वाद से कम नहीं है.

ये भी पढ़ें:- 31 साल पहले ट्रेन में छूट गया था मां का लाडला, नाम-धर्म-शक्ल तक बदल गई… लेकिन जब उसी दहलीज पर दोबारा पहुंचा तो भर आईं मां की आंखें!

Tags: UP News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

राइज एंड फॉल 2 के कंटेस्टेंट्स की नेटवर्थ

October 21, 2026

इस हफ्ते ओटीटी पर ये फिल्में-सीरीज होंगी रिलीज

October 21, 2026

कौन हैं हॉलीवुड की हसीना सिडनी स्विनी?

October 19, 2026

सनी देओल की 5 शानदार फिल्में

October 19, 2026

कंगना रनौत का नवरात्रि लुक वायरल

October 18, 2026

पिता के गुजरने के बाद नीति मोहन का छलका दर्द

October 18, 2026
प्रेमानंद महाराज की वृंदावन वापसी! 5 महीने बाद फिर शुरू हुई पदयात्रा, भक्तों का सैलाब देख गाड़ी से उतरे और पैदल चल पड़े!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

प्रेमानंद महाराज की वृंदावन वापसी! 5 महीने बाद फिर शुरू हुई पदयात्रा, भक्तों का सैलाब देख गाड़ी से उतरे और पैदल चल पड़े!
प्रेमानंद महाराज की वृंदावन वापसी! 5 महीने बाद फिर शुरू हुई पदयात्रा, भक्तों का सैलाब देख गाड़ी से उतरे और पैदल चल पड़े!
प्रेमानंद महाराज की वृंदावन वापसी! 5 महीने बाद फिर शुरू हुई पदयात्रा, भक्तों का सैलाब देख गाड़ी से उतरे और पैदल चल पड़े!
प्रेमानंद महाराज की वृंदावन वापसी! 5 महीने बाद फिर शुरू हुई पदयात्रा, भक्तों का सैलाब देख गाड़ी से उतरे और पैदल चल पड़े!
प्रेमानंद महाराज की वृंदावन वापसी! 5 महीने बाद फिर शुरू हुई पदयात्रा, भक्तों का सैलाब देख गाड़ी से उतरे और पैदल चल पड़े!