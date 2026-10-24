प्रेमानंद महाराज की वृंदावन वापसी! 5 महीने बाद फिर शुरू हुई पदयात्रा, भक्तों का सैलाब देख गाड़ी से उतरे और पैदल चल पड़े!

Premanand Maharaj Vrindavan Padyatra: वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज ने करीब पांच महीने के लंबे अंतराल के बाद आखिरकार शुक्रवार की सुबह अपनी पदयात्रा (Foot March) फिर से शुरू कर दी. नए आश्रम से केली कुंज आश्रम जाते समय वराह घाट चौराहे पर भक्तों की भारी भीड़ देखकर वह भावुक हो गए और अपनी गाड़ी से उतरकर पैदल ही आश्रम तक पहुंचे. रास्ते में दोनों तरफ खड़े भक्त ‘राधे-राधे’ और ‘श्री हरिवंश’ के जयकारे लगा रहे थे. केली कुंज पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले राधा रानी की पूजा की और अपने गुरु हित गोविंद शरण महाराज को नमन किया, जिसके बाद वह वापस यमुना विहार कुंज आश्रम लौट आए.

पांच महीने बाद सड़क पर उतरे प्रेमानंद महाराज, भक्तों में उत्साह

संत प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा पिछले कई महीनों से स्वास्थ्य कारणों और अन्य वजहों से बंद चल रही थी. लेकिन शुक्रवार की सुबह जब वह यमुना विहार कुंज आश्रम से अपनी गाड़ी में निकले और वराह घाट जंक्शन पर पहुंचे, तो वहां अपने गुरु के दर्शन के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा था. इस भारी भीड़ और भक्तों का प्यार देखकर महाराज जी खुद को रोक नहीं पाए और गाड़ी से उतरकर पैदल ही केली कुंज आश्रम की तरफ चल पड़े. सड़क के दोनों तरफ खड़े श्रद्धालु अपने प्रिय संत की एक झलक पाने के लिए बेताब थे और ‘राधे-राधे’ के जयकारों से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया.

केली कुंज आश्रम पहुंचकर की पूजा और गुरु का आशीर्वाद

पैदल चलकर केली कुंज आश्रम पहुंचने के बाद प्रेमानंद महाराज ने सबसे पहले विधि-विधान से राधा रानी की आराधना की. इसके बाद वह वराह घाट इलाके में स्थित अपने गुरु हित गोविंद शरण महाराज के आश्रम गए, जो वहां से करीब 200 मीटर की दूरी पर है. वहां उन्होंने अपने गुरु के चरणों में मत्था टेककर आशीर्वाद लिया और प्रार्थना की. केली कुंज आश्रम में लगभग 30 मिनट बिताने के बाद वह वापस अपने नए ठिकाने यानी यमुना विहार कुंज आश्रम के लिए रवाना हो गए.

आखिरकार कल लगभग एक महीने बाद श्री हित राधा केली कुंज में हमारे परम् पूज्य श्री हित गुरूदेव भगवान प्रेमानंद महाराज जी 🫡🤗🥰 का आगमन हो गया नतीजा चक्का जाम 😱😊🫢🤣😂 ये तो होना ही था 😳 जिनके दर्शन मात्र से अधम जीव का कल्याण हो जाता है 🥹🥺😢🤗 राधे राधे 🙏🌺🙏 https://t.co/IjihblTxfv — RAVIKANT V TIWARI (@Ravikantvtiwari) October 24, 2026

स्वास्थ्य समस्याओं और पुरानी घटनाओं के बाद सुर्खियों में यात्रा

प्रेमानंद महाराज की यह पदयात्रा पहले किडनी फेलियर और हफ्ते में दो-तीन बार होने वाले डायलिसिस जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के कारण अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई थी. इसके अलावा, सितंबर के आखिर में केली कुंज ट्रस्ट बिल्डिंग से जुड़ी एक दुखद घटना के बाद भी वह कुछ समय के लिए चर्चा में आए थे, जब उन्होंने 8 अक्टूबर को पहली बार उस आश्रम का दौरा किया था.

हालांकि अब तमाम मुश्किलों और नए यमुना विहार कुंज आश्रम (जो मेन वृंदावन से करीब 15 किलोमीटर दूर मंत तहसील में बना है) में शिफ्ट होने के बावजूद, महाराज जी का यह पैदल चलना और भक्तों को दर्शन देना उनके चाहने वालों के लिए किसी बड़े आशीर्वाद से कम नहीं है.

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